Australië lonkt voor Robben en Ribéry: ‘Ik kan niet geloven dat hij komt’

Arjen Robben en Franck Ribéry beschikken bij Bayern München over een aflopend contract, waardoor de veteranen na de zomer voor een nieuwe club kunnen uitkomen. Verschillende clubs uit onder meer de Verenigde Staten en China werden eerder aan beide aanvallers gelinkt en nu zou ook Australië een optie zijn voor de routiniers.

Volgens The Sydney Morning Herald staan beide aanvallers nadrukkelijk op het lijstje van Western Sydney Wanderers. De Australische club, die wordt getraind door voormalig Bayern-verdediger Markus Babbel, wil graag een grote naam binnen hengelen en daarbij zouden zowel Robben als Ribéry een optie zijn. Robben staat ook in de belangstelling van onder meer PSV en FC Groningen.

Babbel heeft bij de clubleiding gemeld dat hij beide aanvallers graag zou verwelkomen. De komst van Robben lijkt niet aannemelijk, maar het halen van de Fransman lijkt zeker niet uitgesloten. "Ik heb contact gehad met Franck Ribéry", vertelt Babbel. "Ik zei: 'Oké, als je veel geld wilt verdienen, moet je naar Qatar gaan. Maar als je een rockster wilt zijn, moet je naar Australië.'"

"Hij heeft nog niets besloten, maar ik kan niet geloven dat hij hierheen komt, want we hebben het hier over een categorie die niet realistisch is voor de A-League. We moeten verder kijken en een team bouwen voor volgend seizoen. Ik kan geen honderd jaar wachten. Als er een kans is, moet je die pakken. Maar de kans dat je zo'n iemand kunt strikken, is misschien één procent."