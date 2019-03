Kluivert en Karsdorp krijgen mogelijk nieuwe trainer: ‘Dit is pijnlijk’

AS Roma verloor woensdagavond met 3-1 van FC Porto, waardoor de Italianen zijn uitgeschakeld in de Champions League. Waar de Romeinen vorig seizoen nog tot de halve finales van het miljardenbal reikten, is nu de achtste finale het eindstation voor de club. Door de pijnlijke nederlaag in Portugal komt Eusebio Di Francesco nog meer onder druk te staan.

Volgens Sky Italia wordt er donderdag door de clubleiding van Roma bepaald of de trainer wordt ontslagen. Het seizoen verloopt allesbehalve vlekkeloos voor de Italiaanse club, dat momenteel op de vijfde plek bivakkeert in de Serie A. Di Francesco zou zelf ook al nadenken over zijn positie en de geruchten lijken te worden onderstreept door Diego Perotti.

De aanvaller vertelt na afloop van de nederlaag in gesprek met Sky Italia dat de trainer teleurgesteld is. "De trainer baalt stevig, net als wij allemaal. We hebben 120 minuten hard gewerkt en het is dan pijnlijk om om deze manier eruit te vliegen", doelt de aanvaller onder meer op het besluit van scheidsrechter Cuneyt Cakir om FC Porto wel een strafschop toe te kennen, terwijl Roma eveneens aanspraak dacht te maken op een penalty.

Di Francesco sprak woensdagavond niet met de media en zocht meteen de spelersbus van Roma op, waardoor de oefenmeester een boete van de UEFA kan verwachten, aangezien het verplicht is om de pers te woord te staan na een Champions League-duel. Naar verluidt overweegt de trainer om zijn ontslag aan te bieden. "Hij zal beslissen wat hij wil doen", zegt Perotti.