Spelers PSG vol ongeloof: ‘Een goed moment om je mond te houden’

Paris Saint-Germain werd woensdagavond op spectaculaire wijze uitgeschakeld in de Champions League door Manchester United door in eigen huis een 0-2 overwinning van de heenwedstrijd te verspelen. In blessuretijd verzilverde Marcus Rashford een penalty, waardoor PSG met 1-3 onderuit ging. Marquinhos en Thiago Silva zijn teleurgesteld over het besluit van Domar Skomina om na raadpleging van de beelden een strafschop toe te kennen na een handsbal van Presnel Kimpembe.

“Het is lastig om nu tot woorden te komen. Het is enorm zonde. We speelden goed op Old Trafford, maar hier speelden we niet zoals we vooraf hadden afgesproken”, treurt Silva na afloop van de nederlaag in gesprek met RMC Sport. “We waren bezig aan een goede reeks en toch eindigt het hier. Dat is voetbal. Niets klopte vandaag. Ik vraag de fans om ons te vergeven”, aldus de stopper, die baalt van de strafschop.

“Om een penalty zo te geven, in de laatste minuut... Ik heb de beelden niet gezien, maar... Er werd mij verteld dat er drie scheidsrechters ernaar hebben gekeken en ze kwamen allemaal tot de conclusie dat het een strafschop was. Zonde, want met nog maar een minuut op de klok, hadden we niet genoeg tijd om te reageren.” Ook Marquinhos steekt zijn teleurstelling over de verloren wedstrijd niet onder stoelen of banken.

“Voor ons eigen spel is geen excuses. We moeten dit nog analyseren, goed nadenken en dan mannen worden. Dit is een moeilijk moment”, aldus Marquinhos, geciteerd door diverse media. “Het is een goed moment om je mond te houden. Zoals we in Brazilië zeggen: het is tijd om onze eigen shit op te ruimen. Dit is echt verschrikkelijk. We moeten hard blijven werken”, besluit de verdediger.