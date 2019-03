‘Als Ajax bijvoorbeeld Spurs loot, kan je zomaar in de halve finale staan’

Ajax plaatste zich dinsdagavond voor de kwartfinales van de Champions League na een 1-4 overwinning op Real Madrid. Het was niet de eerste keer dat de club uit Amsterdam het Santiago Bernebéu stil kreeg. Arnold Mühren was in 1973 een van de hoofdrolspelers toen Ajax veel te sterk was voor de Koninklijke. De ploeg van toenmalig trainer Stefan Kovacs won met 0-1 en plaatste zich voor de finale voor de Europa Cup I.

Doordat Piet Keizer geschorst was, kreeg de 21-jarige Mühren de kans in de basis. Ajax speelde sterk en schakelde Real Madrid uit. “Ik kan me eigenlijk nog maar twee momenten voor de geest halen. Dat hooghouden van Gerrit (Gerrie Mühren, red.) én de goal van Gerrit. Want hij maakte het enige doelpunt, waardoor wij ons voor de finale plaatsten. Weet je wat mijn broer altijd maar raar heeft gevonden? Dat niemand zich die goal kan herinneren”, zegt hij in De Telegraaf. “Het was niet zo’n speciale hoor, een laag schot, niets bijzonders. Maar vraag een voetballiefhebber over mijn broer en hij begint onherroepelijk over dat hooghouden te praten.”

Mühren kan zich het moment van hooghouden nog goed voor de geest halen. “Het was ergens in de slotfase. We stonden 0-1 voor toen Barry Hulshoff de bal breed legde op Gerrit. Die had alle tijd om de bal aan te nemen. Het spel was nog niet zo flitsend als nu. Gerrit plukte de bal uit de lucht en hield hem vier keer hoog. Dat kwam omdat hij moest wachten op Ruud Krol, die van achteruit opkwam. Gerrit wilde Real Madrid niet belachelijk maken hoor, maar het moment gaf wel aan hoe goed Ajax toen was. Wij kregen dat stadion met 110.000 man ook aardig stil.”

Afgelopen dinsdagavond kreeg Ajax het thuispubliek ook stil. Door goals van Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic en Lasse Schöne won het team van Erik ten Hag met 1-4. Mühren was onder de indruk van het spel van de Amsterdammers en denkt dat de kwartfinale niet het eindstation hoeft te zijn. “Het valt en staat met de loting. Als Ajax bijvoorbeeld Spurs loot, kan je zomaar in de halve finale staan. En dan is alles mogelijk. Dat ze tot veel in staat zijn, hebben ze dinsdag in Madrid laten zien.”