Overmars: ‘Voor de spelers die we willen hebben, zullen we ver gaan’

Ajax plaatste zich dinsdagavond op historische wijze voor de kwartfinales van de Champions League door Real Madrid uit te schakelen. Na een 1-2 thuisnederlaag volgde een 1-4 overwinning in het Santiago Bernabéu. De interesse in de spelers van Ajax zal door de indrukwekkende prestaties in het miljardenbal alleen maar toenemen. Directeur spelersbeleid Marc Overmars denkt dat het onmogelijk is om het team bij elkaar te houden, maar zegt in een interview met De Telegraaf dat hij er alles aan gaat doen om een zo'n sterk mogelijke selectie bij elkaar te stellen. De oud-speler is bereid daar ver voor te gaan en zal de hand niet op de knip houden.

Ajax verdient met de transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona maximaal 86 miljoen euro, terwijl de verdiensten vanuit de Champions League boven de 80 miljoen euro zullen uitkomen. Wanneer andere spelers verkocht worden, stromen nog meer tientallen miljoenen euro's de kant van de Johan Cruijff ArenA op. Overmars telde afgelopen zomer voor Nederlandse begrippen al grote bedragen neer voor het aantrekken van Daley Blind en Dusan Tadic. Komende zomer lijkt hij zelfs een stapje verder te willen gaan. “Al gaat het niet om veel geld uitgeven om het uitgeven”, aldus Overmars. “Maar voor de spelers die we willen hebben, zullen we ver gaan. Soms moet je nu eenmaal meer investeren. Ik heb er vertrouwen in en er een goed gevoel over dat het in orde komt.”

Overmars noemt het een 'illusie' dat de huidige Ajax-selectie bij elkaar gehouden kan worden. “Het was al een flinke klus om dat dit seizoen voor elkaar te krijgen, omdat we een jaar geen Europees voetbal hadden gespeeld”, legt hij uit. “Ook nu begonnen we zonder enige zekerheid aan de voorrondes. Ja, ik heb veel gesprekken moeten voeren. Maar ik weet zeker dat die jongens, zoals Hakim Ziyech, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Donny van de Beek, het bereiken van de kwartfinale ook voor geen goud hadden willen missen.”

Eerder deze week sprak hij in de Spaanse media al de verwachting uit dat de negentienjarige aanvoerder Matthijs de Ligt een stap gaat maken. Overmars houdt rekening met het vertrek van meerdere spelers. “We weten dat er in juli jongens zullen vertrekken. Dat gebeurde na de finale van de Europa League ook. En kijk waar we nu staan. Een nieuw, sterk elftal opbouwen kan snel gaan”, aldus de directeur spelersbeleid, die beseft dat hij voor een loodzware opgave staat. “Sommige talenten worden één keer in de twintig jaar geboren en zijn niet of nauwelijks te vervangen. Dan doel ik op Frenkie en Matthijs, dat soort jongens.”