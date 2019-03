De Boer hard onderuit met Atlanta United in CONCACAF Champions League

Frank de Boer staat met Atlanta United op de rand van uitschakeling in de CONCACAF Champions League. In de nacht van woensdag op donderdag verloor de club uit de Major League Soccer de eerste ontmoeting met Monterrey in de kwartfinale met 3-0. Door twee doelpunten in de slotfase lijkt de club uit de Major League Soccer kansloos voor de halve finale.

Atlanta United had zich geplaatst voor de kwartfinales door in de vorige ronde over twee duels af te rekenen met Herediano. Waar de heenwedstrijd tegen de Costa Ricanen met 3-1 verloren werd, was de Mexicaanse topclub Monterrey vannacht met 3-0 te sterk. Na zeventien minuten spelen kreeg de thuisploeg een strafschop en deze werd verzilverd door de Argentijn Nicolás Sánchez. Doelman Brad Guzan dook naar de goede hoek, maar kon een achterstand niet voorkomen.

De bezoekers uit Georgia bleven lang in de wedstrijd en leken op weg naar een kleine nederlaag. Echter, tien minuten voor tijd werd de voorsprong verdubbeld door Dorlan Pabón. De achterhoede van Atlanta United kreeg geen grip op de aanvallers van Monterrey, waarna de Colombiaanse middenvelder de bal voor zijn voeten kreeg en onhoudbaar uithaalde vanaf de rand van het strafschopgebied. Vier minuten later was de maker van de 0-2 de aangever bij de 0-3.

Pabón stoomde op aan de rechterflank en had een afgemeten voorzet in huis. Bij de tweede paal stond Mexicaans international Jesús Gallardo volledig vrij. De linksbuiten haalde van dichtbij verwoestend uit en bepaalde de eindstand. De return in de Mercedes Benz ArenA in de Verenigde Staten staat over een week op het programma. Aanstaande zondag (22.00 uur) speelt het Atlanta United van De Boer zijn tweede competitiewedstrijd tegen Cincinnati.