Late strafschop katapulteert FC Porto naar kwartfinale Champions League

FC Porto heeft een einde gemaakt aan het Champions League-avontuur van AS Roma. De halvefinalist van vorig seizoen won de heenwedstrijd in eigen huis nog met 2-1, maar leed woensdagavond in het Estádio do Dragão een 3-1 nederlaag. De laatste goal van de Portugezen viel diep in de verlenging uit een strafschop nadat de VAR een overtreding van Alessandro Florenzi aan het licht bracht.

Porto kon weer beschikken over de in de heenwedstrijd ontbrekende Moussa Marega en Jesús Corona en de voormalige Twentenaar kreeg na twintig minuten spelen de eerste kans om zijn ploeg aan een goede uitgangspositie te helpen. De poging van de Mexicaan verdween echter over het doel van Robin Olsen, maar vijf minuten later was het alsnog raak toen Marega Kostas Manolas de bal ontfutselde en Tiquinho Soares in staat stelde om binnen te tikken. Roma, dat met Rick Karsdorp in de ploeg aan de aftrap verscheen, wist dat het met deze tussenstand uitgeschakeld was en ging daarom op zoek naar de gelijkmaker.

Die goal kwam een kleine tien minuten voor de rust van de strafschopstip nadat Diego Perotti werd gevloerd door Éder Militão en Daniele De Rossi oog in oog met Iker Casillas ijzig kalm bleef. In de slotfase van de eerste helft deed Héctor Herrera nog een goede poging om Porto voor de rust opnieuw aan een voorsprong te helpen, maar zijn inzet werd fraai gekeerd door Olsen. Roma moest het in de tweede helft doen zonder aanvoerder en doelpuntenmaker De Rossi, die zich vanwege een kuitprobleem moest laten vervangen door Lorenzo Pellegrini, en de Italiaan zag vanaf de zijlijn hoe Porto scherp uit de kleedkamer kwam.

Tiquinho kopte de bal een paar minuten na de hervatting via de grond over het doel van Olsen en de doelman moest even later moest ingrijpen na een schot van Marega. Vlak daarna ging het toch mis voor de Romeinen toen Karsdorp de bal kwijtraakte in de opbouw en zich uit liet spelen door Corona. De vlijmscherpe voorzet van de linksbuiten werd daarop door Marega bij de tweede paal tot doelpunt gepromoveerd. Porto kreeg in het restant van de tweede helft via Yacine Brahimi en Otávio nog mogelijkheden om het pleit in de reguliere speeltijd te beslissen, maar doordat de twee op Olsen stuitten moest er verlengd worden.

In een strijd tussen twee steeds verder uitgeputte elftallen kreeg Roma in het tweede helft van de extra tijd via Dzeko twee goede kansen op de beslissende 2-2: een eerste poging werd door de Bosniër echter over het doel van Casillas gemikt en een paar minuten later kon Pepe de bal nog net voor de doellijn weghalen. Die missers bleken vlak voor tijd bijzonder duur toen Florenzi Fernando aan het shirt trok en arbiter Cüneyt Çakir na raadpleging van de VAR om te kijken of het geen buitenspel was naar de stip wees. Alex Telles zette zich vervolgens achter de bal en stuurde Olsen beheerst de verkeerde kant op. In de blessuretijd claimde Patrick Schick aan de overkant ook een strafschop na een vermeende overtreding van Marega, maar hier wilde de arbiter niet aan.