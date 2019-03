‘Na het duel in Amsterdam toonde hij geen enkel respect voor Ajax’

Veel mensen hoopten voorafgaand aan het duel van Ajax met Real Madrid in het Santiago Bernabéu dat de Amsterdammers net als in 1995 van de Spaanse topclub zouden winnen in de Champions League. Kiki Musampa, destijds speler van Ajax, spoorde via een open brief de pupillen van Erik ten Hag aan om eveneens geschiedenis te schrijven in de Spaanse hoofdstad.

De oud-voetballer merkte aan de reacties van enkele spelers dat zijn woorden voorafgaand aan het treffen met Real werden gewaardeerd. “De meest bijzondere reactie kwam van Noussair Mazraoui. Hij gaf aan dat de brief hem écht had geïnspireerd”, zegt Musampa in gesprek met De Telegraaf. De voormalig middenvelder bestempelt de huidige spelers van Ajax als 'helden'.

“Als Ajax zó speelt, heb ik er geen enkele moeite mee dat ik uit de geschiedenisboeken word geknald”, refereert Musampa aan de overwinning in 1995. “Dit Ajax wist precies waar het Real Madrid pijn kon doen en vernederde de Koninklijke gewoon. Wij kregen in 1995 applaus van de Madrileense fans, dit Ajax niet. Maar dat hadden de jongens wel verdiend. 1-4, wauw!”

Sergio Ramos pakte in de heenwedstrijd expres een gele kaart om de eventuele kwartfinales met een schone lei te beginnen. “Na het duel in Amsterdam toonde hij geen enkel respect voor Ajax”, aldus Musampa. “Die arrogantie is ge-wel-dig afgestraft. Meneer Ramos was even vergeten dat Ajax in fases van de eerste wedstrijd ook de betere was geweest.”