Jasper Cillessen grijpt naast prijs bij rentree voor Barcelona

Barcelona heeft woensdagavond naast de Catalaanse Super Cup gegrepen. De grootmacht, dat met een B-team aantrad, verloor met 0-1 van Girona. Jasper Cillessen kreeg een basisplaats bij Barcelona. De Nederlandse doelman kampte de voorbije periode met een spierblessure, maar is inmiddels weer fit verklaard.

Bondscoach Ronald Koeman maakte woensdagmiddag zijn dertigkoppige voorselectie bekend voor de eerste EK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal tegen Wit-Rusland en Duitsland. De trainer riep onder anderen Cillessen op, naast Jeroen Zoet, Marco Bizot en Kenneth Vermeer. Het was lang twijfelachtig of Cillessen wel op tijd fit was voor de duels van Oranje.

De revalidatie van Cillessen verliep echter voorspoedig en woensdag maakte de Nederlander zijn rentree bij Barcelona. Naast Cillessen gunde trainer Ernesto Valverde ook andere reserves als Jeison Murillo, Kevin-Prince Boateng en Malcom speeltijd. Cillessen had weinig te doen tijdens het duel met Girona, maar moest na een uur spelen wel een tegentreffer incasseren. Christian Stuani bleef bij een penalty kalm en maakte het enige doelpunt van de wedstrijd: 0-1.