‘Ik mag hopen dat Kuyt en Van Persie erbij betrokken worden, dan staat er wat’

Giovanni van Bronckhorst trekt na dit seizoen de deur van De Kuip achter zich dicht en met Jaap Stam heeft Feyenoord inmiddels een opvolger gevonden. Dinsdag werd bekendgemaakt dat de oud-verdediger het seizoen afmaakt bij zijn huidige werkgever PEC Zwolle, om aankomende zomer de overstap te maken naar Rotterdam.

Voormalig Feyenoord-speler en -trainer Rob Jacobs is echter niet helemaal overtuigd van de keuze voor Stam: “Daar schrik ik van. Stam is een geweldige naam. Hij is een heel grote speler geweest, een international, maar als trainer heeft hij een heel klein lijstje”, laat de 75-jarige Jacobs optekenen door RTV Rijnmond.

De geboren Rotterdammer, die als trainer ook werkzaam was bij onder meer Excelsior, FC Groningen, Roda JC Kerkrade en Sparta Rotterdam, hoopt dan ook dat Dirk Kuyt en, de als speler afzwaaiende, Robin van Persie volgend seizoen een plek krijgen in de technische staf: “Ik mag wel hopen dat hij erbij betrokken wordt, Dirk kent alle ins en outs van Feyenoord.”

“Dat geldt ook voor Van Persie. Ik zou hem een belangrijke rol geven”, adviseert Jacobs zijn oude club. “Van Persie met Kuyt en Stam, dat zijn drie geweldenaren. Dan heb je twee clubjongens, met Van Persie als allergrootste. En Kuyt is een geweldig visitekaartje voor de club. Dan staat er wel wat. Met deze drie heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt, de resultaten zullen het dan moeten bewijzen.”