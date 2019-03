‘Afgang tegen Ajax de druppel; Santiago Solari vertrekt bij Real Madrid’

Santiago Solari is volgend seizoen hoe dan ook geen trainer meer van Real Madrid, weet Goal te melden. Verschillende Spaanse media meldden al dat de clubleiding van de Koninklijke na de 1-4 nederlaag tegen Ajax in de Champions League in crisisberaad ging om het over de positie van Solari te hebben. Volgens Goal twijfelt men wanneer Solari de laan moet worden uitgestuurd.

De voorbije week was dramatisch voor de Spaanse topclub, aangezien Real twee keer verloor van Barcelona, in LaLiga en in de Copa de Rey. Na de verliespartijen tegen de aartsrivaal volgde dinsdagavond de volgende dreun, toegediend door Ajax. De Amsterdammers imponeerden in het Santiago Bernabéu en zorgden ervoor dat de titelhouder met een fikse nederlaag werd uitgeschakeld in het miljardenbal.

Onder meer Marca meldde woensdag dat Real serieus overweegt Solari te ontslaan. Voorzitter Florentino Pérez zou afgelopen nacht een crisisberaad hebben gevoerd met de Argentijnse oefenmeester. De top van Real is vooral verbaasd dat Solari weinig grote wijzigingen doorvoerde in zijn elftal voor het duel met Ajax na de slechte resultaten tegen Barcelona.

Inmiddels zou de clubleiding de knoop hebben doorgehakt en gaat men sowieso niet lang door met Solari. Verschillende trainers worden in verband gebracht om het stokje over te nemen van Solari bij Real, zoals de momenteel clubloze José Mourinho en Mauricio Pochettino, werkzaam bij Tottenham Hotspur. Naar verluidt zou Zinédine Zidane, die de afgelopen jaren veel succes boekte met de grootmacht, hebben geweigerd om momenteel in te stappen bij Real.