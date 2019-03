‘Waarom gaat hij naar Juventus? Dat is een kleinere club dan Arsenal’

Aaron Ramsey was in de afgelopen seizoenen een gewaardeerde kracht bij Arsenal, maar de middenvelder is nu bezig aan zijn laatste maanden in Londen. De Welshman en the Gunners konden geen overeenstemming bereiken over een nieuw contract en de 58-voudig international van the Dragons ruilt Arsenal aankomende zomer transfervrij in voor Juventus.

Clubicoon Tony Adams is niet te spreken over de gang van zaken en hij snapt bovendien niet waarom Ramsey uitgerekend voor La Vecchia Signora heeft gekozen: “Het is een andere club en een andere sport dan degene die ik 2002 heb verlaten. Wij deden in die tijd mee om de prijzen en spelers van Juventus zouden juist naar ons komen”, vertelt de oud-verdediger in gesprek met Sky Sports.

“Aaron Ramsey is te goed om te laten lopen. En waarom gaat hij eigenlijk naar Juventus? Dat is een kleinere club dan Arsenal, dat gevoel heb ik altijd over Arsenal gehad. Andere mensen zullen daar anders over denken, misschien vindt hij wel dat Cardiff City een grotere club is”, sluit de 52-jarige Engelsman af.

Ramsey begon zijn carrière in de jeugdopleiding van Cardiff en maakte tussen 2006 en 2008 deel uit van de hoofdmacht van the Bluebirds. Na zijn vertrek naar Arsenal werd hij bovendien in 2011 nog voor een maand terug verhuurd aan zijn voormalige werkgever. Ramsey ontwikkelde zich daarna tot een basisspeler in Londen en kwam in totaal tot 363 wedstrijden voor Arsenal, waarin hij goed was voor 63 doelpunten en 64 assists.