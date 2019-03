‘Matthijs de Ligt kan komende zomer terugkeren naar Madrid’

Barcelona is niet de enige club uit LaLiga met belangstelling voor Matthijs de Ligt, zo meldt Marca woensdagmiddag. Ook Atlético Madrid staat welwillend tegenover de komst van de negentienjarige verdediger, die dinsdagavond met Ajax ten koste van Real Madrid de kwartfinales van de Champions League bereikte. Als het aan de huidige nummer twee van LaLiga ligt, gaat de captain van Ajax vanaf komende zomer in het Wanda Metropolitano aan de slag.

Technisch directeur Andrea Berta is achter de schermen al maanden bezig met de samenstelling van de selectie voor komend seizoen. De verwachting is dat Atlético met name in defensief opzicht een verandering zal ondergaan. De bijna transfervrije Diego Godín zal zich hoogstwaarschijnlijk aan Internazionale verbinden, terwijl Lucas Hernández een meerjarige verbintenis met waarschijnlijk Bayern München zal ondertekenen.



Frenkie reageert op het feit dat Matthijs alleen Ajax en Atlético Madrid volgt op Instagram

Het vertrek van laatstgenoemde stelt Atlético in staat om samen met de overige Europese topclubs te strijden om de handtekening van De Ligt. Bayern zal immers de transferclausule in het contract van de Franse wereldkampioen lichten: tachtig miljoen euro. Daarmee is Atlético in staat om de al bestaande belangstelling voor De Ligt te concretiseren en een formeel voorstel bij directeur spelersbeleid Marc Overmars neer te leggen.

Het waarschijnlijk vertrek van Godin en Hernández betekent dat Stefan Savic en José Maria Giménez overblijven als enige centrale verdedigers. Atlético neemt ook zeer waarschijnlijk afscheid van Filipe Luis, die over een aflopend contract beschikt.