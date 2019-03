De Boer voorziet heldenontvangst Ajax: ‘Ze mogen best een beetje zweven’

Ronald de Boer genoot dinsdagavond van de prestatie van 'zijn' Ajax. De 48-jarige oud-aanvaller won zelf in 1995 met de Amsterdammers in het Santiago Bernabéu en vindt dat de spelers best even mogen genieten deze sensatie. "Of de spelers daar van gaan zweven? Dat mogen ze best een beetje. Want dit is heel bijzonder. Ze zullen best een feestje hebben gebouwd", vertelt De Boer in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De Boer zegevierde ruim 23 jaar geleden ook in Madrid, maar vergelijkt de zege van Ajax met een andere wedstrijd, tegen AC Milan. "Wij hadden toen veel bewondering voor de spelers van Milan. Dat waren echt grote namen. Vergelijkbaar met de spelers van Real. Dat we ze versloegen gaf ons een enorme boost voor de rest van het seizoen. Het verschil tussen het Real van nu en het Ajax van nu is ook reusachtig. Wat Ajax voor alleen al het salaris van Gareth Bale kan doen is echt ongelofelijk.”

In Amsterdam mag men van De Boer dus best even genieten van de prestatie. Dat was voor hem en zijn ploeggenoten heel anders. "In 1995 moesten wij direct door naar Tokio om daar voor de wereldbeker tegen Grêmio te spelen. Voor ons was er geen tijd om te zweven. Dat was gek om mee te maken. Maar in Tokio konden we een prijs winnen dus het lukte ons om die focus te behouden", vertelt De Boer, die elf seizoenen het shirt van Ajax droeg.

Zondagmiddag wacht voor Ajax 'gewoon' de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De achterstand op koploper PSV is vijf punten en de Amsterdammers kunnen zich dan ook geen puntenverlies veroorloven. "Als ze naar Sittard hadden gemoeten, had het best zwaar kunnen zijn voor ze. Ze worden straks in de Johan Cruijff Arena onthaald als helden. Dat helpt mee om er in elk geval voor te zorgen dat ze geen belangrijke competitiepunten verspelen in de strijd om het kampioenschap."