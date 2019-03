Ajax troefde AC Milan en AS Roma af: ‘De juiste stap in zijn carrière’

Dusan Tadic had afgelopen zomer de mogelijkheid om aan de slag te gaan in de Serie A. De sterspeler van Ajax koos er echter voor om Southampton in te ruilen voor Amsterdam en van die keuze heeft de Servische aanvaller geen moment spijt gehad. Wel liet hij AS Roma en AC Milan teleurgesteld achter, vertelt zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic. "Hij voelt zich heel goed in het systeem van Ajax", verzekert de Zwitsers belangenbehartiger.

Ajax legde afgelopen zomer ruim elf miljoen euro op tafel om Tadic over te nemen van Southampton. De Serie A was ook optie voor de dertigjarige Serviër. "Milan en Roma wilden hem kopen afgelopen zomer. Ze probeerden hem te contracteren toen hij nog bij Southampton speelde", bevestigt Malenovic, die overigens niets uitsluit in de toekomst. "Wie weet, misschien zal hij ooit in de Serie A spelen", zegt hij over Tadic, die bij Ajax een contract heeft tot de zomer van 2022.

Malenovic speelde zelf in Nederland bij onder meer FC Emmen en was dinsdag aanwezig in het Santiago Bernabéu. "Het was een ongelooflijke prestatie, van hem en het hele team. Ik denk niet dat hij deze wedstrijd ooit zal vergeten", blikt de belangenbehartiger terug op het Champions League-duel met Real Madrid (1-4). "We ontmoetten elkaar na de wedstrijd in het teamhotel. Hij was heel ontspannen en gelukkig. Dusan is een heel slimme jongen", looft hij zijn cliënt.

Tadic is met 26 doelpunten en 15 assists van grote waarde voor de Amsterdammers. "Hij laat zijn klasse op verschillende posities zien. Ajax was de juiste stap in zijn carrière", vertelt Malenovic over de routinier. Hij ziet een mooie toekomst voor de linkspoot. "Hij kan de hele dag over voetbal praten. Op een dag zal hij zonder twijfel trainer worden."