‘Feyenoord had Jaap Stam ook kunnen benaderen toen hij geen werk had’

Feyenoord maakte woensdagmiddag bekend dat Jaap Stam de nieuwe hoofdtrainer wordt. Toch staan er nu al een aantal vraagtekens bij zijn naam. Zo is het volgens Arman Avsaroglu en Arno Vermeulen, commentatoren van de NOS, afwachten of het een gelukkig huwelijk wordt. "Het was al enige tijd bekend dat Van Bronckhorst zou stoppen, dus ze hadden Stam ook kunnen benaderen in de periode dat hij nog geen werk had. Het opportunisme van de voetballerij blijkt hier maar weer uit", vindt Vermeulen.

Giovanni van Bronckhorst kondigde eerder dit jaar aan te stoppen bij Feyenoord. "Toen bekend werd dat Van Bronckhorst Feyenoord zou verlaten, kwam technisch directeur Martin van Geel met een profielschets", aldus Avsaroglu. "Ze zochten een trainer met heel veel ervaring, iemand die autoriteit heeft en de Eredivisie heel goed kent. Dan kom je bij Dick Advocaat uit, maar die zegde af. Dan is het wel een heel grote stap van Advocaat naar Stam."

Daarnaast was Stam in het verleden actief bij PSV en Ajax. "Jaap is een no-nonsense-figuur, ik denk dat hij wel goed ligt bij het Legioen, hoewel hij geen Feyenoord-verleden heeft. Je voelt vanuit de achterban geen afkeer van Stam, dat was wel anders bij Advocaat. Ik heb het gevoel dat ze hem wel de kans willen geven", denkt Avsaroglu, die bijval krijgt van Vermeulen. "Ik denk dat Stam bij de supporters vooral gezien wordt als het boegbeeld van het Nederlands elftal."

Vermeulen verwacht dat Feyenoord na de komst van Stam gaat rondkijken in Zuid-Amerika. Daar heeft oud-Feyenoorder en belangenbehartiger Henk Timmer goede contacten. "Timmer gaat met grote regelmaat naar bijvoorbeeld Argentinië en heeft heel goed in kaart wat daar rondloopt. Dat is een betaalbare markt en die spelers komen graag naar Europa. Ze gaan ongetwijfeld het elftal proberen te versterken met een paar Argentijnen."

Veel ervaring als hoofdtrainer heeft Stam nog niet. Hij werkte alleen bij Jong Ajax, Reading en PEC Zwolle. Toch heeft de oud-verdediger volgens Vermeulen tijdens zijn spelersloopbaan mee kunnen kijken met grote namen. "Hij heeft met Sir Alex Ferguson gewerkt, met Louis van Gaal, Guus Hiddink en Dick Advocaat. Je zou wel stom zijn, mocht je daar niks van opgestoken hebben. Maar het is een gok van Feyenoord, Stam heeft nog niet kunnen laten zien dat hij het echt in de vingers heeft."