Sparta wil verplaatsing duel na Oranje-oproep: ‘Dit is onacceptabel’

Sparta Rotterdam heeft de KNVB verzocht om de thuiswedstrijd tegen NEC van zondag 24 maart te verzetten naar een andere datum. De Kasteelclub heeft inmiddels kennis genomen van het feit dat de KNVB de spelers Deroy Duarte en Abdou Harroui heeft opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje.

Daarbij is de aantekening gemaakt dat als zij niet behoren tot de definitieve selectie, dat zij dan met Oranje Onder 20 mee zullen gaan. Daarnaast verwacht Sparta dat er nog minimaal drie (basis)spelers opgeroepen gaan worden voor nationale selecties in dat speelweekend. “In het belang van een eerlijk verloop van de competitie is het in de ogen van Sparta Rotterdam onacceptabel dat Sparta als enige club in de Keuken Kampioen Divisie basisspelers moet afstaan aan vertegenwoordigende elftallen van de KNVB”, zo benadrukt de club woensdag via de officiële kanalen.

“Het sportieve belang van Sparta Rotterdam is om zo hoog mogelijk te eindigen in de competitie om zo de beste uitgangspositie te creëren om de doelstelling van de club (promotie naar de Eredivisie) mogelijk te maken. De sportieve en daarmee samenhangende financiële belangen zijn voor Sparta Rotterdam te belangrijk in deze fase van de competitie”, besluit de club uit Rotterdam-West.

In september meldde Joël Drommel zich af bij Jong Oranje, omdat hij wilde keepen bij FC Twente. Concurrent Sparta zou destijds een speelverbod hebben aangevraagd voor Drommel, daar men zelf vier man niet kon inzetten vanwege interlandverplichtingen. Uiteindelijk schorste de KNVB de doelman van de Enschese club.