‘Molde verwacht Solskjaer terug of wil geld zien van Manchester United’

Ole Gunnar Solskjaer staat sinds december als interim-manager aan het roer bij Manchester United. Het lijkt erop dat de Noorse trainer ook komend seizoen zal werken bij the Red Devils. In Engeland wijst alles er immers op dat Solskjaer actief blijft op Old Trafford. Daar denkt zijn oude club Molde FK anders over. Volgens de topclub uit Noorwegen heeft de oefenmeester namelijk nog een contract in het Aker Stadion. Molde wil dan ook een transfersom ontvangen.

Uit Noorwegen stromen de berichten binnen dat Solskjaer vlak voor zijn overstap naar Manchester United een nieuw contract bij Molde zou hebben getekend, tot eind 2021. Kort nadat de Noor zijn handtekening zou hebben gezet, vertrok hij naar de Premier League. Molde liet weten dat Solskjaer tot de zomer van 2019 is uitgeleend aan de Engelse topclub en dat hij gewoon wordt terugverwacht aan het einde van dit seizoen.

Solskjaer was deze week te gast in een podcast van Fotballklubben, waarin hem werd gevraagd naar een terugkeer bij Molde. "Dan moet ik daar eerst een nieuw contract tekenen", sprak Solskjaer de berichtgeving van Molde tegen. "Volgens mij is mijn verbintenis eind vorig jaar afgelopen en heb ik nu een contract bij Manchester United." Volgens Molde moet United echter eerst een afkoopsom van 1,7 miljoen euro betalen, meldt de BBC.

Alles wijst er echter op dat Solskjaer ook volgend seizoen de manager is van Manchester United. Er zouden al gesprekken zijn gevoerd, maar met een definitieve aanstelling willen beide partijen wachten tot na het lopende seizoen. Daarnaast heeft Solskjaer het hotel waarin hij verbleef verlaten voor een appartement en nam hij onlangs al een promo-filmpje op voor het verlengen van seizoenkaarten. Onder leiding van de 46-jarige trainer staat United vierde in de Premier League.