Jaap Stam legt keuze voor Feyenoord uit: ‘Ik kwam er snel achter’

Jaap Stam is vanaf 1 juni 2019 de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord, zo maakten de club uit Rotterdam en huidig werkgever PEC Zwolle woensdag bekend. De 46-jarige Stam volgt dan Giovanni van Bronckhorst op, die in januari bekendmaakte na afloop van het huidige seizoen te vertrekken. Stam en Feyenoord zijn een contract voor twee jaar overeengekomen.

Stam, die de afgelopen dagen al nadrukkelijk in verband werd gebracht met Feyenoord, is pas sinds januari in dienst bij PEC. Hij volgde daar de ontslagen John van 't Schip op. “Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij PEC, maar voor elke ambitieuze trainer geldt dat als de kans zich voordoet om bij een club als Feyenoord te gaan werken, je daar heel serieus over gaat nadenken”, legt Stam op de clubsite van Feyenoord uit

“Na goede en open gesprekken met technisch directeur Martin van Geel over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij Feyenoord, kwam ik er snel achter dat ik vol voor deze kans wil gaan”, vervolgt Stam via de officiële kanalen van Feyenoord. “Ik ben PEC dankbaar voor het feit dat zij begrip hebben voor mijn ambities en er snel zijn uitgekomen met Feyenoord.”

“Bij de club zijn we positief gestemd dat Jaap ons afgelopen winter heeft geholpen door de handschoen op te pakken”, vertelt voorzitter Adriaan Visser van PEC op de clubsite van de Zwollenaren. “Jaap heeft daarbij veel indruk gemaakt op een ieder binnen de club en de wijze waarop hij daar invulling aan heeft gegeven. De eerste uitslagen waren overweldigend met daarna enkele resultaten waar we niet op hoopten, maar we hebben er alle vertrouwen in dat Jaap, zijn staf en de spelers ons voor het degradatiespook gaan behoeden.”

“De club gaat per direct hard aan de slag om een geschikte opvolger voor de trainersfunctie te vinden.” In de winterstop van dit seizoen tekende Stam tot medio 2020 bij een zwalkend PEC, waar hij lijfsbehoud in de Eredivisie als doel heeft. De Zwollenaren staan als nummer vijftien gevaarlijk dicht bij de degradatieplaatsen.

Stam benadrukt op de clubsite van PEC dat het dubbel voelt om de club alweer achter zich te laten. “Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin en kan werken met fijne en kundige mensen. Ook de support van de achterban bij zowel de thuis- als uitwedstrijden is hartverwarmend. Ik wil benadrukken dat deze beslissing verder niets aan mijn motivatie afdoet, om de komende periode alles op alles te zetten voor PEC Zwolle. Er breken cruciale weken aan voor de club, waarin wij ons volle bak inzetten voor directe handhaving in de Eredivisie.”