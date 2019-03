Frenkie de Jong genoot van onderlinge strijd: ‘Zijn carrière is al geslaagd’

Frenkie de Jong blonk dinsdagavond in de Champions League andermaal uit in het shirt van Ajax. In het Santiago Bernabéu wonnen de Amsterdammers met 1-4 en bleek hij op het middenveld tegen Toni Kroos en Luka Modric ijzersterk. Laatstgenoemde werd eind vorig jaar door de FIFA verkozen tot de beste speler van de wereld, maar kreeg meerdere keren de hielen van De Jong te zien. " Zo'n onderlinge strijd tegen zo'n voetballer wil je natuurlijk winnen", vertelt de Ajacied tegent NUsport.

Op een klein slippertje in de slotfase na, speelde De Jong opnieuw een uitstekende wedstrijd. Tegen de ervaren Kroos en Modric bleef hij gemakkelijk op de been. "Ik vond die duels met Modric echt heel leuk", blikt De Jong terug op de wedstrijd in Madrid, waar Ajax speelde in een uitverkocht Bernabéu. "De ambiance gaf me kracht", aldus de middenvelder, die in het shirt van Barcelona vaker op bezoek zal komen in de Spaanse hoofdstad.

De Jong blijft echter kritisch. Natuurlijk is hij tevreden met de prestatie tegen Real, maar de 21-jarige international weigert te overdrijven. "Er zijn heel veel talenten geweest die de stap naar een buitenlandse topclub gemaakt hebben, maar het om wat voor reden dan ook niet gered hebben. Ik sta echt nog aan het begin van mijn carrière. Modric heeft de Gouden Bal gewonnen, zijn carrière is al geslaagd. Hopelijk kan ik ook mooie dingen bereiken, te beginnen dit seizoen met Ajax."

Op 15 maart wordt er in het Zwitserse Nyon geloot voor de kwartfinales van de Champions League. Het is nog de vraag of Barcelona daar ook bij zal zijn. De nieuwe club van De Jong speelt volgende week woensdag tegen Olympique Lyon. "Eerlijk gezegd maakt het me niet uit of we Barcelona loten. Welke ploeg we ook treffen, het zal een sterke ploeg zijn. Maar als wij weer met lef, durf en vertrouwen spelen, dan kunnen we het iedereen moeilijk maken."