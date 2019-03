Bartomeu hoopt op De Ligt: ‘Dat zullen we deze maand bespreken’

Josep Maria Bartomeu hoopt dat Frenkie de Jong niet de enige speler wordt die komende zomer overstapt van Barcelona naar Ajax. De preses van Barcelona, die na de 1-4 zege van Ajax op Real Madrid al belde met De Jong, ziet de komst van Matthijs de Ligt wel zitten. Deze maand is De Ligt al onderwerp van gesprek in Camp Nou.

De negentienjarige aanvoerder van Ajax zou al te kennen hebben gegeven graag aan de slag te gaan in Camp Nou. "Daar gaan we het deze maand over hebben", erkent Bartomeu bij SER Catalunya. "Dan gaan we het komende seizoen alvast bespreken. We hebben goede spelers bij Barcelona, die belangrijke schakels zijn in ons team. Daar hebben we het vaak over. Maar als er buiten onze club talent rondloopt, moeten we daar natuurlijk oog voor hebben."

Barcelona staat bovenaan in LaLiga, speelt nog in de Champions League en staat in de finale van de Copa del Rey. Bartomeu kijkt echter niet al te ver vooruit. "Er zijn nog veel wedstrijden te spelen, maar het doel is om drie prijzen te pakken", aldus de voorzitter, die Real niet meer als tegenstand ziet. "Atlético Madrid staat tweede in LaLiga en is op dit moment onze rivaal. Valencia is dat in de Copa del Rey. Ik hoop dat we de kwartfinales van de Champions League ook halen."

Bartomeu wordt in het interview ook gevraagd naar de toepassing van de VAR in de Champions League. Dinsdag werd de 0-3 van Ajax vijf minuten lang geanalyseerd, waarna de goal werd goedgekeurd. "We moeten nadenken over manieren om scheidsrechters te helpen. Door de VAR worden minder fouten gemaakt. Ik respecteer de scheidsrechters, het is een moeilijk vak. Maar de VAR zal ons helpen", verwacht de voorzitter. Barcelona speelt volgende week woensdag in de Champions League tegen Olympique Lyon.