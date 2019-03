Jurjus anderhalve maand uit de roulatie in cruciale fase De Graafschap

Hidde Jurjus is circa anderhalve maand uit de roulatie. De doelman van De Graafschap liep vrijdag in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (1-1) een hamstringblessure op. De nummer zeventien van de Eredivisie bevestigt woensdagochtend via de officiële kanalen dat onderzoek heeft uitgewezen dat Jurjus zes weken aan de kant staat.

De keeper heeft een MRI-scan ondergaan, die uitwees dat zijn hamstring niet is afgescheurd maar wel flinke schade opliep. Vorig seizoen miste hij vanwege een andere hamstringblessure al zeven duels. Jurjus ontbreekt de komende tijd in ieder geval tegen Willem II (uit), SC Heerenveen (uit), Heracles Almelo (thuis), FC Groningen (uit), AZ (thuis) en PSV (uit). Dit seizoen stond de huurling van PSV in 22 van de 24 competitieduels onder de lat.

Nigel Bertrams is de logische vervanger van Jurjus en verving hem ook tegen ADO na veertig minuten. De huurling van FC Nordsjaelland hield echter een lichte armblessure over aan zijn invalbeurt. De verwachting is volgens De Gelderlander dat hij zaterdag wel in actie kan komen tegen Willem II. Nick van den Dam en Jordy Rondeel zijn de alternatieven voor trainer Henk de Jong.

De Graafschap staat voor cruciale weken. De Superboeren verzamelden tot dusver 22 punten en hebben een voorsprong van 5 punten op hekkensluiter NAC Breda. Om de nacompetitie te ontlopen, zal De Graafschap nog twee plekken moeten stijgen. Nummer vijftien PEC Zwolle heeft drie punten meer dan de Doetinchemmers.