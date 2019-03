Euforische Bartomeu belt na stunt van Ajax uitgebreid met Frenkie de Jong

Josep Maria Bartomeu, de voorzitter van Barcelona, heeft dinsdag na de 1-4 zege van Ajax op Real Madrid contact gezocht met Frenkie de Jong. Hij belde met zaakwaarnemer Ali Dursun, die de telefoon vervolgens doorgaf aan de middenvelder van Ajax. Volgens De Telegraaf was Bartomeu in een 'euforische stemming'.

De Jong maakt volgende zomer voor maximaal 86 miljoen euro de overstap van Ajax naar Barcelona. Hij liet in het Santiago Bernabéu alvast zien het niveau aan te kunnen: De Jong behoorde tot de grote uitblinkers bij Ajax en heerste met name in de eerste helft op het middenveld. Het was goede reclame voor Barcelona.

Bartomeu en De Jong hebben 'uitgebreid' met elkaar gesproken aan de telefoon. "De voorzitter was uiteraard heel blij, omdat er een grote concurrent is uitgeschakeld", aldus de krant. Dinsdag zei De Jong al dat Barcelona graag wilde dat hij Real Madrid zou uitschakelen met Ajax. "Tijdens mijn contractondertekening zeiden ze: 'Probeer Real uit te schakelen.' Dat zou voor Barça natuurlijk ook top zijn."

"Ik heb met zijn zaakwaarnemer gesproken en ik heb Frenkie gefeliciteerd", bevestigt Bartomeu in gesprek met AS. "Ik heb hem verteld dat hij het goed moet afsluiten bij Ajax en dat er veel uitdagingen voor hem staan te wachten bij Barcelona. Ik denk dat hij een belangrijke rol kan gaan vervullen bij Barcelona. Hij was erg gelukkig."