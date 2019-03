Vijf piepjonge talenten mee met Manchester United: ‘Dit hoort erbij’

In de aanloop naar het weerzien met Paris Saint-Germain in de Champions League wordt Manchester United geplaagd door personele problemen. Mede door de blessures van Anthony Martial, Jesse Lingard, Ander Herrera, Juan Mata, Nemanja Matic en Alexis Sánchez, en de schorsing van Paul Pogba zag Ole Gunnar Solskjaer zich genoodzaakt om een vijftal talenten mee te nemen naar Parijs.

Onder de jongelingen die deel uitmaken van de selectie, is de negentienjarige Tahith Chong die zaterdag zijn Premier League-debuut maakte voor Manchester United. De Nederlander is de oudste van de jeugdspelers die mee zijn. De achttienjarige Angel Gomes en Brandon Williams en de zeventienjarige Mason Greenwood James Garner mogen ook dromen van speeltijd in het Parc des Princes, waar the Red Devils een 2-0 achterstand moeten wegpoetsen.

"Dit hoort erbij, als je hier in de jeugdopleiding speelt", vertelt Solskjaer in de Engelse pers. "Er kan opeens een moment komen waarop we een beroep op je doen. We geloven in ze. Op een gegeven moment moeten ze opstaan en we hebben goede trainers om ze daarbij te helpen." Ashley Young is onder de indruk geraakt van de talenten, die in zijn optiek stuk voor stuk een 'geweldige instelling' hebben. "Ze zijn erop gebrand om goed te trainen, veel te leren en veel te praten."

"Als ervaren speler ben je er om ze te helpen, als ze bij je komen aankloppen. Het zijn grote talenten en dat is waarom ze er nu bij zijn. Ik ben ervan overtuigd dat ze kunnen omgaan met de druk, als ze de kans krijgen om in actie te komen", aldus de rechtsback via de officiële clubkanalen. "Ze zien het natuurlijk al als een bonus dat ze hier mogen zijn. Dat ze zo ver zijn gekomen, hebben ze aan zichzelf te danken. Het is nu aan hen om hard te blijven werken en bij het eerste elftal te blijven. Ik hoop ze de juiste begeleiding te kunnen geven."