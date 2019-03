Shevchenko: ‘In de laatste zeven of acht jaar zijn ze de beste ploeg geweest’

Vanavond staat de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United op het programma waarin de Engelsen een 2-0 achterstand zullen moeten wegpoetsen. In dit exclusieve interview vertelt de Oekraïense bondscoach en voormalig topspits Andriy Shevchenko naast de kansen van PSG op de eindzege ook over Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo en Juventus. Op de eerste vraag die hem gesteld wordt, hebben we sinds dinsdagavond in elk geval een definitief antwoord.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons nieuwe YouTube-kanaal!