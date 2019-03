Swart: ‘Die achterhoede was een zeef, daar kon je met een tractor doorheen’

Ajax won dinsdagavond op overtuigende wijze van Real Madrid. Na de 1-2 thuisnederlaag waren de Amsterdammers met 1-4 te sterk voor de ploeg van trainer Santiago Solari in het Santiago Bernabéu. Sjaak Swart zat op de tribune in Madrid en kon zijn geluk niet op. De clublegende vertelt aan Radio 538 dat het een van de beste wedstrijden was die Ajax ooit heeft gespeeld.

“Deze staat bij de eerste vijf”, aldus Swart. “Wij wonnen ook van Real Madrid, ik heb drie keer van ze gewonnen, dat was ook mooi. Maar nu is het anders, want de grote clubs hebben veel meer geld. Dan is het knap dat Ajax er op deze manier tussen komt.” Swart zag dat Ajax ontsnapte aan een vroege achterstand toen de kopbal van Raphaël Varane op de lat terechtkwam. “Dan was het anders gegaan, dan had Ajax een tikkie gekregen. Maar dat geluk moet je hebben.”

Swart had op voorhand al een goed gevoel op een overwinning op Real Madrid. "Omdat die schopper (Sergio Ramos, red.) niet meedeed. Je hebt kunnen zien dat dat scheelt. Die achterhoede was een zeef. Daar kon je met een tractor doorheen", aldus Swart, die Dusan Tadic en Frenkie de Jong zag uitblinken. “Ik vond Tadic buitengewoon. Maar ze hebben het als elftal goed gedaan. Hier put je vertrouwen uit, absoluut.”

Na de 0-3 van Tadic werd een beroep gedaan op de VAR. Scheidsrechter Felix Brych legde het spel ongeveer vijf minuten stil om duidelijkheid te krijgen of de bal in een eerder stadium niet over de zijlijn was geweest bij een sliding van Noussair Mazraoui. "Ik zat er zelf achter en ik zei dat het een doelpunt was", grapte Swart, die hoopt op Tottenham Hotspur in de kwartfinale. “Dat zou een hele leuke tegenstander zijn. Die kun je ook aanpakken. Je hoeft voor niemand bang te zijn."