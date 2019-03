Tadic en Ten Hag doen oproep: ‘Maar het is tegenwoordig bijna een utopie’

De belangstelling van buitenlandse grootmachten voor spelers van Ajax zal dinsdagavond alleen maar zijn toegenomen. De manschappen van Erik ten Hag maakten grote indruk met een 1-4 overwinning op Real Madrid in de Champions League. En hoewel het onrealistisch lijkt, dromen Dusan Tadic en Erik ten Hag ervan dat de selectie grotendeels bijeen blijft.

Frenkie de Jong vertrekt hoe dan ook naar Barcelona, terwijl supporters ook vrezen voor het vertrek van spelers als André Onana, Matthijs de Ligt, Nicolás Tagliafico, Hakim Ziyech, Dusan Tadic en David Neres. "Ik hoop dat we deze groep een beetje bij elkaar kunnen houden", wordt Tadic zelf na afloop geciteerd door Ziggo Sport. De grote uitblinker van dinsdagavond beseft echter dat de kans op een leegloop groter en groter wordt.

Erik ten Hag deelt de zorgen van zijn pupil. "Het zou fantastisch zijn als deze ploeg langer bij elkaar zou blijven", stelt de trainer. "Dan hebben we meer kans om ons verder te ontwikkelen. Maar in de huidige voetbalwereld is dat bijna een utopie. Spelers worden op steeds jongere leeftijd weggekocht. Die ontwikkeling is al een tijdje gaande. Dat wordt steeds extremer en is bijna niet meer te stoppen."

"Maar nogmaals, het zou fantastisch zijn als we ons met deze groep een aantal jaren verder kunnen ontwikkelen", concludeert Ten Hag. Commentator Mark van Rijswijk van FOX Sports voorspelde na de wedstrijd al dat Tadic zelf onhoudbaar zal zijn voor Ajax. "Voor Tadic kan Ajax ook wel vijftig miljoen euro gaan vangen. Die gaan ze kwijtraken", aldus de commentator. "Bayern München? Waarom niet?"