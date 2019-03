Tadic gelinkt aan Bayern: ‘Waarom niet? Dat niveau kan hij aan’

Dusan Tadic was dinsdagavond de absolute uitblinker aan de kant van Ajax tegen Real Madrid (1-4). De aanvaller werd zoals wel vaker dit seizoen in de punt van de aanval geposteerd door trainer Erik ten Hag en was ongrijpbaar voor de achterhoede van de Koninklijke. Tadic gaf een fraaie assist op David Neres en tekende zelf op weergaloze wijze voor de 0-3. FOX Sports-commentator Mark van Rijswijk vindt dat de Serviër goed genoeg is voor Bayern München.

Tadic maakte eerder dit seizoen al grote indruk toen hij in de spits speelde tegen Bayern München en Benfica. Ook in de return van de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid speelde hij uitstekend. “De beste man? Dusan Tadic, echt ongelofelijk”, aldus Van Rijswijk. “Ik schreef op Twitter al dat het niet normaal is wat hij aan het doen was. En toen schoot hij daarna de bal nog even in de kruising. Die assist op Neres, maar ook vooral die actie die er aan vooraf ging én het juiste wachten...”

Van Rijswijk verwacht dat Europese topclubs bij Ajax gaan aankloppen voor de dertigjarige Tadic. “Voor Tadic kan Ajax ook wel vijftig miljoen euro gaan vangen. Die gaan ze kwijtraken”, is hij overtuigd. “Dit is presteren op het hoogste niveau, bij Real Madrid in het Bernabéu. Als je jezelf zó laat zien, dan doet leeftijd er niet meer aan toe. Dan denken mensen: die moeten we hebben. Daar kan Ajax serieus heel veel geld aan verdienen.”

“Bayern München? Waarom niet? Ik heb de Engelse kranten bekeken. The Sun en The Guardian schrijven hetzelfde: Real Madrid humiliated, Tadic sublime. Hij is de grote man. Tadic wordt door de internationale pers gezien als dé man van dit Ajax. Als jij dat op dit niveau in deze fase laat zien, dat ziet Bayern ook. Ik zeg niet dat Bayern München dertig miljoen euro voor hem gaat betalen, maar dat niveau kan hij aan.”