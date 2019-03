Mazraoui vreesde voor VAR: ‘Ik wist dat ze sowieso gingen kijken’

Ajax was dinsdagavond met 1-4 te sterk voor Real Madrid en plaatste zich zodoende voor de kwartfinales van de Champions League. Noussair Mazraoui had het moeilijk als rechtsback met de snelheid van Vinícius Júnior en Gareth Bale, maar speelde een belangrijke rol bij het derde doelpunt van Ajax. De vleugelverdediger hield een bal met een sliding binnen, waarna Dusan Tadic de 0-3 maakte vanuit de aanval die daarop volgde. Mazraoui twijfelde of hij de bal daadwerkelijk binnen had gehouden en hij wist dan ook zeker dat de VAR eraan te pas zou gaan komen.

Minutenlang legde scheidsrechter Felix Brych het spel stil om te zien of Mazraoui de bal binnen had gehouden. “Ik maakte die sliding en toen dacht ik; ik ga die bal ook even inhouden”, aldus Mazraoui tegenover AT5. “Dan denken ze dat die bal uit is. Ik wist zelf niet goed of die bal in of uit was, maar toen we scoorden dacht ik wel van; ze gaan sowieso even kijken of dat in of uit was. Uiteindelijk toch een doelpunt.” Na de 0-3 tekende Marco Asensio nog wel voor de 1-3, maar even later werd de eindstand op 1-4 bepaald door Lasse Schöne.

Met nog twintig minuten op de klok kwam Dani de Wit binnen de lijnen als vervanger van Schöne, die even daarvoor had gescoord. “Toen de 3 - 1 viel moest ik er gelijk in en op dat moment kwam de vrije trap en vloog de 4 -1 erin. Dat is gewoon prima natuurlijk. Dat is dan echt genieten. Bij 3 - 1 was het nog behoorlijk spannend geworden, maar bij 4 - 1 is het een tikkkeltje veiliger”, aldus De Wit, die na afloop maar moeilijk kon bevatten wat hij en zijn ploeggenoten hadden gepresteerd. “Van te voren hoop je het natuurlijk wel en ga je er vol voor met zijn allen. Dat het dan zo uitkomt en dat je dan met 1 - 4 op de borden staat. Dat had misschien wel niemand gedacht.”

De 21-jarige middenvelder was blij met de steun van de meegereisde supporters. “Dat merkte je natuurlijk al voor de wedstrijd. Wij zien ook filmpjes van mensen op het plein van mensen die staan te zingen en te springen. Daar doe je het voor, voor die mensen. Dan zie je ze nu negentig minuten lang losgaan in dat vaak, dat krijg je ook allemaal mee. Ik heb alleen Ajax-supporters gehoord. Dat zegt wel genoeg. Het uitvak krijgt een 10!”