Schöne: ‘De mensen begonnen zelfs ’olé‘ te roepen bij elk balcontact’

Lasse Schöne bepaalde dinsdag de eindstand tegen Real Madrid op 1-4 vanuit een wonderschone vrije trap. Vlak nadat Marco Asensio de 1-3 had gemaakt, krulde de Deen de bal in de verre kruising over Thibaut Courtois heen. Na afloop verklaarde de middenvelder dat hij niet bewust scoorde. Schöne wilde eigenlijk voorgeven, maar zag tot zijn eigen verbazing de bal in de kruising belanden.

Ajax was op 0-3 gekomen via Dusan Tadic, waarna Real Madrid jacht maakte op doelpunten om nog kans te maken op de volgende ronde. Asensio scoorde, maar niet lang daarna maakte Schöne een einde aan het kleine beetje hoop dat de thuisploeg nog had. "Ik zag dat de keeper heel erg in de korte hoek stond", aldus de Ajacied tegenover 3+. "Of het de bedoeling om zo te scoren? Nee, daar kan ik niet over gaan liegen. Ik wilde de bal richting de lange hoek trappen, zodat hij binnen zou vallen als niemand er tegenaan zou lopen. Het was niet gepland.”

De bezoekers kregen in de slotfase nog grote kansen om de score verder uit te breiden, maar Real Madrid werd meer leed bespaard. Het feest was groot toen scheidsrechter Felix Brych na 95 minuten het laatste fluitsignaal liet klinken. "Geweldig. De mensen op de tribune begonnen in de slotfase zelfs 'olé' te roepen bij elk balcontact van ons. Dat gebeurt niet zo vaak in dit seizoen", aldus Schöne. "Hier winnen met 1-4 en Real Madrid uitschakelen. Een geweldige avond...”

Behalve Ajax wist ook Tottenham Hotspur zich te plaatsen bij de laatste acht teams van de Champions League. Op vrijdag 15 maart vindt de loting plaats voor de kwartfinales. Ajax krijgt dan te horen wie de tegenstander wordt op weg naar de halve finale. Ook wordt dan bekend wie Ajax kan treffen in de halve finale wanneer de kwartfinales worden overleefd.