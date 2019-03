Forse kritiek op Sergio Ramos na opnames Amazon tegen Ajax

Sergio Ramos zag dinsdag vanaf de tribunes van het Santiago Bernabéu hoe Real Madrid in de achtste finales van de Champions League strandde. Ajax zegevierde met 1-4 over de titelverdediger, die met 1-2 in Amsterdam had gewonnen. In dát duel had Ramos ogenschijnlijk bewust een gele kaart gepakt, om de return middels een schorsing te missen en met een schone lei aan de kwartfinales te starten. Het mocht echter niet zo zijn.

De tuchtcommissie van de UEFA legde Ramos niet alleen een wedstrijd extra schorsing op; het was Ajax dat zich bij de laatste acht schaarde. Marca meldt dat de centrale verdediger tijdens het duel in zijn eigen skybox werd gefilmd door een cameraploeg van Amazon, in het kader van een documentaire over zijn persoon. Daarom was de tribune ook voorzien van het logo van de Spaans international, SR4.

Het werd echter bij lange na niet de avond waar Ramos op gehoopt had. In de rust, toen Ajax reeds een 0-2 voorsprong had genomen, toog de verdediger naar de kleedkamer om zijn ploeggenoten moed in te spreken. In de uren voorafgaand de ontmoeting had Ramos al de voorbereiding van de selectie van Santiago Solari op het trainingscomplex Valdebebas meegemaakt. De captain moest lijdzaam toezien hoe Real in de tweede helft een pak slag kreeg toegediend: 1-4.

“Ramos bedankt”, klonk het cynisch uit de bijna vierduizend Nederlandse kelen, doelend op het feit dat Ramos in het heenduel in de Johan Cruijff ArenA ogenschijnlijk bewust een gele kaart had gepakt. Een groot deel van de fans van Real Madrid sprak op sociale media hun ongenoegen uit over de ongelukkige keuze om een cameraploeg van Amazon te laten filmen tijdens een nederlaag, en een schorsing die voorkomen had kunnen worden. Er werd zelfs gesuggereerd dat hij uitsluitend in verband met zijn documentaire bewust geel had gepakt.