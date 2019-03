Hakim Ziyech kijkt ogen uit: ‘Toen zag je hoeveel Nederlanders er zaten’

Hakim Ziyech zal de wedstrijd tussen Real Madrid en Ajax in het Santiago Bernabéu nooit meer vergeten. Het team van trainer Erik ten Hag zegevierde in het tweede achtste finale-duel van de Champions League met 1-4 en dat was ruim voldoende na de 1-2 nederlaag voor eigen publiek. De Marokkaans international opende al vroeg de score in Madrid. “Dan weet je dat het bij hen chaos wordt”, vertelde de spelmaker na afloop van de krachtmeting.

“In de beginfase stonden we een beetje onder druk, maar we wisten ook dat het voor ons niet heel veel zou uitmaken als zij zouden scoren, omdat we er sowieso twee moesten maken. Wij weten waar we toe in staat zijn”, benadrukte Ziyech in gesprek met Voetbal International. “Wij weten dat we heel goed kunnen voetballen en vandaag kwam alles er ook echt uit.”

De 1-4 zege was het hoogtepunt in de loopbaan van Ziyech, zei hij zelf. “Dit betekent veel voor ons en ook voor het Nederlandse voetbal. Wij hebben aan de wereld laten zien dat het Nederlandse voetbal zeker nog een rol kan spelen. We zijn voor elkaar door het vuur gegaan en zijn ondertussen blijven voetballen.” Hij was onder de indruk van de 1-4 van Lasse Schöne, die het leer uit een vrije trap uit een moeilijke hoek binnenschoot. “Hij zei me dat hij hem op doel zou schieten. Van iemand met zo'n trap, mag je zulke dingen verwachten.”

Ziyech heeft geen voorkeur voor een specifieke tegenstander in de kwartfinale. De loting is op 15 maart. Wie ook de tegenstander wordt, de spelmaker hoopt dat de supporters van Ajax weer in groten getale aanwezig zullen zijn. “Pas na afloop zag ik hoeveel Nederlanders er ook in de normale vakken zaten, dat verbaasde me wel een beetje. In het begin heb je het niet door, maar toen de Real Madrid-fans naar huis gingen zag je hoeveel Nederlanders er zaten.”