Dusan Tadic lacht: ‘Ik heb zijn clips misschien wat te vaak gezien’

Dusan Tadic speelde dinsdagavond naar eigen zeggen zijn beste wedstrijd ooit. De aanvaller had een zeer groot aandeel in de 1-4 zege van Ajax op Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Tadic nam zelf de 0-3 voor zijn rekening, maar zijn actie voorafgaand aan de 0-2 van David Neres ging heel de wereld over.

“Ja, waarschijnlijk wel”, antwoordde Tadic bij Veronica op de vraag of het zijn beste wedstrijd ooit was. "Je speelt tegen de beste club ter wereld. Dan is het extra speciaal als je zo speelt.” Voorafgaand aan de 0-2 haalde hij een pirouette van zijn idool Zinédine Zidane uit de kast. “Ik heb de clips van Zidane misschien wat te vaak gezien”, erkende hij lachend. “Hij was altijd mijn favoriet en Real Madrid vond ik altijd een prachtige club”, benadrukte Tadic.

“Predrag Mijatovic heeft hier ook gespeeld.” Hij was hoe dan ook vooral lovend over de teamprestatie. “Ik ben echt enorm trots op iedereen bij Ajax; de supporters, technische staf, spelers, directeuren, iedereen die Ajax een warm hart toedraagt. Ik denk dat we veel mensen blij hebben gemaakt."

Tadic erkende dat de sleutel van het succes in de instelling van Ajax lag. “We waren relaxt. En als je dat bent, kan je ook genieten van het spel. Hiervoor ben ik naar Ajax gekomen. We doen hele mooie dingen. We moeten nu zorgen dat we die blijven doen. Iedereen, de fans, spelers, staf en directie, mag trots zijn op deze prestatie."