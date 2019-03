Frenkie de Jong doet Barcelona plezier: ‘Maar ik ben vooral blij voor Ajax’

Als toekomstig speler van Barcelona deed Frenkie de Jong dinsdagavond meer dan goed werk voor zijn nieuwe club door met Ajax aartsrivaal en titelverdediger Real Madrid uit te schakelen in de Champions League. “Maar ik ben natuurlijk vooral blij voor Ajax en de fans”, sprak de middenvelder bij Veronica na 1-4 zege in Madrid.

“Het is geweldig om met deze cijfers van Real Madrid te winnen en dan ook nog eens in Bernabéu. De mensen hadden misschien nog wel iets verwacht van ons, maar niet op deze fantastische manier.” Volgens De Jong deed Ajax ook al in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid (1-2) niet onder voor de Spaanse grootmacht. “Toen speelden we niet veel slechter dan nu, maar we hadden pech met de uitslag. Nu viel alles goed voor ons.”

"Ja, ook voor mij. Ik speelde redelijk goed, maar maakte het in de slotfase bijna nog spannend. Ik had die bal nooit mogen verliezen op die plek, maar ik had kramp in beide benen. Op een avond als deze wordt zo'n fout gelukkig niet afgestraft”, verwees hij naar zijn slippertje in de slotfase van het duel.

De Jong heeft geen favoriete opponent voor bij de loting voor de kwartfinale. “Elk team zal goed zijn. We zijn de underdog, maar dat waren we voor deze wedstrijd ook", benadrukte de Oranje-international. "We zijn blij dat we erbij zitten, we zijn heel erg blij.”