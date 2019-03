Eén 10 en één onvoldoende voor heroïsch Ajax in het Bernabéu

5 maart 2019 zal de geschiedenisboeken ingaan bij Ajax. De ploeg van Erik ten Hag plaatste zich voor de kwartfinales van de Champions League, dankzij een sensationele 1-4 overwinning op Real Madrid in het Santiago Bernabéu. Voetbalzone beoordeelt de spelers van beide clubs met een rapportcijfer.



Cijfers Ajax

André Onana: 6,5

Moest de ballen pakken die hij kreeg en deed dat ook. Belangrijk was Onana onder meer bij twee goede kansen voor Bale. Wel maakte de Kameroener een aardige fout, tien minuten voor rust, toen hij uitkwam op een dreigend moment en de bal niet had. Onana werd daarbij gered door Nicolás Tagliafico, maar het was wel een smetje op zijn optreden.

Noussair Mazraoui: 5

Was de bal wel of niet over de zijlijn? Vast staat dat Mazraoui met zijn tackle van levensbelang was bij de 0-3. Het was een heerlijke opsteker voor de back, die niet bezig was aan een sterke wedstrijd. Hij had het uiterst moeilijk met zowel Vinícius als Bale, die meermaals makkelijk uit zijn rug wegliepen. Dat Varane er in de vierde minuut bijna 0-1 van maakte, kwam mede door een dekkingsfout van Mazraoui.

Matthijs de Ligt: 8

De rots in de branding van Ajax. Dat De Ligt zich met zijn negentien jaar zo goed staande hield, kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Hij was voortdurend attent en met sterke verdedigende acties een plaag voor de Madrileense defensie.

Daley Blind: 8

Blind was op weinig fouten te betrappen: hij won vrijwel al zijn duels in het Santiago Bernabéu. Het hoogtepunt in de wedstrijd van de ervaren mandekker kwam vier minuten voor rust, toen hij een grote kans voor Asensio wist te voorkomen met een ijzersterke tackle.

Nicolás Tagliafico: 7

Liep constant zijn tegenstander in de rug en verdedigde fel. Daarmee was hij belangrijk in de omschakeling en zorgde hij voor vuur bij Ajax, maar in het aanvalsspel leek hij geen chemie te hebben met Neres aan de linkerflank.

Lasse Schöne: 6

Als Schöne achter de bal gaat staan, zo weet heel Europa inmiddels, dan is het oppassen geblazen. Met zijn geweldige en verrassende trap vanuit een schier onmogelijke hoek zorgde de Deen voor de beslissing. Tot dat moment oogde Schöne overigens niet al te gelukkig: hij verloor veel van zijn duels op het middenveld en zijn handelingssnelheid liet te wensen over.

Frenkie de Jong: 8

Kreeg de kans om zich alvast aan het grote publiek in Spanje te laten zien en deed dat overwegend met verve. De Jong deed niet onder voor de grote sterren van Real op het middenveld, met wie hij heerlijke duels uitvocht. Hij draaide makkelijk bij zijn tegenstanders, was uiterst scherp en haalde meermaals de angel uit dreigende momenten van Real Madrid. Maar er waren ook zwakke momenten: De Jong zag er niet goed uit bij de 1-3 en leed héél nonchalant balverlies in de slotfase, waardoor het bijna 2-4 werd.

Donny van de Beek: 7,5

Zorgde met zijn loopacties voor paniek in de defensie van Real Madrid. Hij was met zijn sprint ter afleiding enorm belangrijk bij de 0-1 en Van de Beek trok Varane weg uit het centrum van de achterhoede voorafgaand aan het tweede Amsterdamse doelpunt. Bij de derde treffer van Ajax leverde hij de assist.

Hakim Ziyech: 7,5

Maakte een geweldig doelpunt in de openingsfase en had een fantastische pass op Neres in huis, bij diens grote kans halverwege de eerste helft. In het tweede bedrijf speelde Ziyech wat minder gelukkig, maar alsnog verdient hij een goed cijfer.

David Neres: 7

Draaide Madrilenen dol aan de linkerflank alsof het niets was, in het eerste bedrijf. De Braziliaan was koelbloedig op het moment dat het moest, maar miste halverwege het eerste bedrijf wel een grote kans. Maar in de tweede helft was Neres nauwelijks meer bij het aanvalsspel betrokken.

Dusan Tadic: 10

Geen enkele speler was dit seizoen direct betrokken bij meer doelpunten in de Champions League dan Tadic (zes goals; drie assists). De aanvaller hield op briljante wijze het overzicht en deed precies het juiste bij de openingsgoal. De pirouette voorafgaand aan de 0-2 zal de hele wereld overgaan. Tadic strooide voorin met vlijmscherpe passes, zoals die op Van de Beek in de openingsfase van de tweede helft, en creëerde daarmee meerdere kansen.

Cijfers Real Madrid

Thibaut Courtois: 4

De Belgische doelman liet zich doldraaien bij de goal van Neres: hij ging te snel naar de grond en stond daarmee toe dat de aanvaller de bal over hem heen stiftte. Courtois leek zich te herpakken met goede reddingen op kansen van Tadic en Ziyech in de eerste helft, maar een stap vooruit werd hem fataal bij de 1-4 van Schöne.

Dani Carvajal: 4

Carvajal wist zich totaal geen raad met de behendige en rappe Neres. In de eerste meters was Neres veel sneller en dat was een van de voornaamste wapens van Ajax in de eerste helft.

Raphaël Varane: 4,5

De wedstrijd had zomaar heel anders kunnen verlopen, als Varane in de vierde minuut raak had gekopt. Dat valt hem niet te verwijten, maar het feit dat het centrum buitengewoon kwetsbaar oogde wel.

Nacho: 2,5

Hetzelfde geldt voor verdedigingspartner Nacho en eigenlijk nog in grotere mate. Nacho oogde achterin zeer kwetsbaar en kwam voortdurend in de moeilijkheden. Hij moest Sergio Ramos vervangen, die in Amsterdam bewust een gele kaart pakte, en het gemis van de captain was duidelijk merkbaar. Zijn rode kaart in de slotfase was tekenend.

Sergio Reguilón: 6

Toonde als een van de weinige verdedigers bij Real Madrid de inzet, lust en drang naar voren die noodzakelijk was. Dat leidde tot de assist bij de 1-3 van Asensio, waardoor Reguilón een voldoende krijgt.

Casemiro: 4

Casemiro liet zich aftroeven door Tadic bij de 0-2 en zal sowieso nog de nodige nachtmerries overhouden aan zijn confrontaties met de Serviër. Verder was hij nauwelijks te zien op het middenveld.

Toni Kroos: 4,5

Beging een kapitale fout bij de 0-1, toen hij de bal verloor aan Tadic. In de eerste helft was de Duitser misschien wel de zwakste man op het veld: hij strooide met slechte passes en zat duidelijk niet in de wedstrijd. Kroos herpakte zich na rust, toen hij met scherpe en creatieve steekpasses een paar kansen inleidde. Een enorme flater in de slotfase, bij de gigantische kans voor Ziyech, daargelaten.

Luka Modric: 6

In de eerste helft was Modric een van de weinige spelers die een dikke voldoende haalde bij Real Madrid. Hij zette de lijnen uit op het middenveld, gaf goede steekpasses en creëerde meerdere kansen. Desondanks moest Modric op het middenveld vaak zijn meerdere erkennen in De Jong.

Gareth Bale: 5

Bale kwam als vervanger voor Vázquez binnen de lijnen na een klein halfuur. Hij werd uitgefloten door een deel van het publiek en dat werd er niet beter op, toen hij in de 35ste minuut niet oplette en bijna een goal van Ziyech inleidde. Twee minuten voor rust liep hij goed weg bij Mazraoui, om vervolgens tegen de paal te schieten, maar verder kon Bale zijn stempel niet drukken op de wedstrijd.



Marco Asensio: 7

Mede-invaller Asensio werd ingebracht in de eerste helft als vervanger van de geblesseerd uitgevallen Vinícius. Asensio leverde veel inzet voorin en maakte een uitstekend doelpunt, twintig minuten voor tijd.

Karim Benzema: 5

Benzema fungeerde met name in de eerste helft als een goed aanspeelpunt en draaide makkelijk weg bij zijn tegenstanders. Na rust was hij amper nog te zien; ongelukkig uitglijden van de Fransman betekende voor Ajax dat de slotfase zeker niet meer spannend werd.