Ajax verricht ‘wonder van Madrid’ in historisch spektakelstuk

Ajax heeft dinsdagavond gestunt door de kwartfinales van de Champions League te bereiken ten koste van Real Madrid. De ploeg van Erik ten Hag moest in Spanje een 1-2 nederlaag zien weg te poetsen die vorige maand in de Johan Cruijff ArenA werd geleden. De Amsterdammers imponeerden in Madrid en wisten zich alsnog ten koste van de titelhouder voor de volgende ronde van het miljardenbal te plaatsen door een klinkende zege te boeken: 1-4.

Ten Hag koos er in Madrid voor om Dusan Tadic in de spits te posteren. Hakim Ziyech en David Neres werden op de flanken neergezet, waardoor onder anderen Kasper Dolberg op de bank moest plaatsnemen. Aan de kant van Real moesten Marcelo en Gareth Bale vanaf de zijlijn toekijken, terwijl Isco op de tribune zat. De verdediging van Real bestond uit Dani Carvajal, Raphaël Varane, Nacho en Sergio Reguilón, mede omdat Sergio Ramos geschorst was vanwege zijn gele kaart in de heenwedstrijd.

In de beginfase ontsnapte Ajax aan een vroege achterstand na een scherpe voorzet van Lucas Vázquez. De Spanjaard slingerde vanaf rechts de bal voor het doel, waar de vrijstaande Varane zijn ploeg op 1-0 kon zetten. De verdediger kopte echter keihard op de lat. In plaats van een vroege achterstand beleefde Ajax echter een droomstart. Tadic brak aan de rechterkant door en snelde richting het vijandelijke strafschopgebied. De aanvaller legde de bal vervolgens goed af op de inlopende Ziyech, die goed afrondde: 0-1.

Real wankelde, terwijl Ajax gedecideerd verder voetbalde. Via een weergaloze actie van Tadic kwam Ajax na zeventien minuten op 0-2. De Servische aanvaller zette verschillende spelers van Real te kijk en verzond een prachtige steekpass richting Neres. De Braziliaan bleef vervolgens kalm en verschalkte Thibaut Courtois. De Braziliaan had vlak daarna de kans om zijn ploeg zelfs op 0-3 te zetten, maar de aanvaller schoot voorlangs. Real had zeer veel moeite met het stugge Ajax, waarbij Santiago Solari ook nog eens noodgedwongen twee keer moest ingrijpen.

Zowel Vazquéz als Vinícius Júnior moest met blessureleed vroegtijdig naar de kant. Het duo werd vervangen door Bale en Marco Asensio. Ajax bleef echter bij vlagen dominant spelen, terwijl Real bij tijd en wijle het spoor volledig bijster was. Mede dankzij Courtois bleef de schade voor Real in het eerste bedrijf beperkt tot twee tegendoelpunten. Ook Real had kansen, maar André Onana wist zijn doel, soms met kunst- en vliegwerk, schoon te houden. De thuisploeg was via onder meer Bale gevaarlijk, maar de Welshman raakte met een stiftje de paal.

Na een enerverende eerste helft was ook het begin van het tweede bedrijf vol spektakel. Real zette aan en onder meer Asensio was dicht bij de aansluitingstreffer. De aanvaller had het vizier echter niet op scherp staan en schoot voorlangs. Tien minuten later brak Karim Benzema aan de linkerkant door, maar ook de Fransman wist de bal niet tussen de palen te plaatsen. Aan de andere kant van het veld was ook Ajax soms gevaarlijk, maar Donny van de Beek stuitte op Courtois, terwijl Noussair Mazraoui in het zijnet schoot.

Na ruim een uur leek Tadic het duel in het voordeel van Ajax te beslissen. De aanvaller schoot na de zoveelste goede aanval van Ajax kiezelhard raak in de bovenhoek: 0-3. Lange tijd was het onzeker of de treffer van Tadic wel zou tellen, aangezien het onduidelijk was of Mazraoui de bal bij een sliding binnen de lijnen had gehouden. De VAR kon echter niet vaststellen dat de bal in zijn geheel de lijn was gepasseerd, waardoor Real voor de ogenschijnlijk onmogelijke taak stond om drie keer te scoren in een halfuur tijd.

Snel na de derde goal van Ajax bracht Asensio de spanning weer terug in de wedstrijd door via de binnenkant van de paal te scoren: 1-3. Lasse Schöne maakte echter aan alle twijfels een einde door twintig minuten voor tijd op weergaloze wijze een vrije trap te produceren: 1-4. Tien minuten voor tijd had Real de uitgelezen mogelijkheid om nog op 2-4 te komen door een fout van Frenkie de Jong, maar Onana werd niet gepasseerd. In blessuretijd werd Nacho ook nog van het veld gestuurd, waardoor Real een zeer teleurstellende avond met tien man afsloot.