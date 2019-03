Ajax verdient recordbedrag met bereiken kwartfinale Champions League

Ajax heeft woensdagavond het onmogelijke gepresteerd door Real Madrid, de winnaar van de laatste drie Champions League-seizoenen, uit te schakelen. Na een 1-2 nederlaag in Amsterdam, was de ploeg van trainer Erik ten Hag met 1-4 te sterk in het Santiago Bernabéu. Behalve het sportieve succes is er ook op financieel gebied een geweldige prestatie geleverd. Door het bereiken van de kwartfinale ontvangt Ajax een bonus van 10,5 miljoen euro, een bedrag dat bovenop de al verdiende 68 miljoen euro komt. De verdiensten van de Eredivisie-club zullen dit seizoen dan ook boven de 80 miljoen euro uitkomen.

Ajax eindigde vorig seizoen op de tweede plaats in de Eredivisie en moest zich via de voorrondes van de Champions League zien te plaatsen voor de groepsfase. Het team van Ten Hag rekende in de tweede voorronde, derde voorronde en play-offs achtereenvolgens af met Sturm Graz, Standard Luik en Dynamo Kiev. Net als alle andere 31 geplaatste clubs ontving Ajax een startpremie van 15,25 miljoen euro.

Voor het eerst keert de UEFA ook een bonus uit aan alle Champions League-deelnemers waarvan de hoogte wordt bepaald op basis van de prestaties van de afgelopen tien jaar. De club die van alle 32 deelnemers het laagste op de ranglijst staat, ontvangt 1,1 miljoen euro en de nummer een ontvangt 35,2 miljoen euro. Ajax is terug te vinden op de 21e plaats op de ranglijst, maar omdat een aantal clubs die hoger staan dit seizoen niet deelnemen aan de Champions League (Zenit Sint-Petersburg, AC Milan, Sevilla, Arsenal en Chelsea) zijn de Amsterdammers de nummer 17 op de UEFA-coëfficiëntenranglijst van de afgelopen tien jaar. Deze plaats levert Ajax nog eens 18,7 miljoen euro op.

Ruim twee miljard euro aan prijzengeld

De UEFA heeft dit seizoen in totaal 2,04 miljard euro aan prijzengeld beschikbaar gesteld voor de Champions League en Europese Super Cup. De Europese voetbalbond deelt dertig procent van dit bedrag (585 miljoen euro) uit via prestatiebonussen. Een overwinning in de Champions League is goed voor een premie van 2,7 miljoen euro, terwijl een gelijkspel 900.000 euro oplevert. Ajax pakte in de groepsfase twaalf punten, goed voor een totaalbedrag van 10,8 miljoen euro.

Het prijzengeld vanuit de groepsfase zal nog verder oplopen. De UEFA keert bij een gelijkspel namelijk 1,8 miljoen euro uit aan twee clubs. Zodoende blijft er 900.000 euro per gelijkspel over. In de groepsfase is in totaal 22 keer gelijkgespeeld, waardoor er 19,8 miljoen euro over is. Dat bedrag zal via een verdeelsleutel naar de 32 deelnemers gaan. Welk bedrag Ajax hier aan overhoudt is nog niet bekend.

Ajax had zich na de vijfde speelronde al verzekerd van overwintering in het miljardenbal. Kwalificatie voor de achtste finales was goed voor een bonus van nog eens 9,5 miljoen euro. Daar blijft het niet bij, want de club haalt ook geld uit de zogenoemde marketpool (292 miljoen euro). Deze pot wordt verdeeld op basis van de opbrengst van de tv-rechten in Nederland. Omdat PSV en Ajax dit seizoen meedoen aan de Champions League, moeten de twee Nederlandse clubs het bedrag verdelen. Hoe hoog dit bedrag precies is, is nog niet bekend. Naar verwachting ontvangt Ajax ongeveer 4,5 miljoen euro vanuit de marketpool.

De huidige nummer twee van de Eredivisie speelde dit Champions League-seizoen tegen AEK Athene, Benfica en Bayern München in een uitverkocht huis. De Johan Cruijff ArenA, goed voor 54.846 zitplaatsen, zat driemaal vol. Naar verwachting heeft de club vanuit de kaartverkoop ongeveer 6 miljoen euro verdiend. Het totaalbedrag van Aax in zes groepswedstrijden is zodoende opgelopen naar 64,75 miljoen euro. Tegen Real Madrid was de ArenA opnieuw uitverkocht en keken circa 17.000 toeschouwers het duel in de Ziggo Dome, waardoor er nog eens ongeveer drie miljoen euro bij opgeteld kan worden. Omdat woensdagavond de kwartfinale werd bereikt, keert de UEFA nog eens 10,5 miljoen euro aan Ajax uit.

Meer miljoenen lonken voor Ajax

Zodoende komen de verdiensten dit Champions League-seizoen op een bedrag van ongeveer 78,5 miljoen euro. Ajax heeft niet openbaar gemaakt hoeveel er is verdiend aan de kaartverkoop, dus het genoemde bedrag is een schatting. In april speelt Ajax nog een thuiswedstrijd, waarmee ook weer circa twee miljoen euro zal worden verdiend. Van de overgebleven 19,8 miljoen euro vanuit de groepsfase wordt er nog een vooralsnog onbekend bedrag aan het eindtotaal toegevoegd.

Hoe verder Ajax weet door te dringen in de Champions League, des te hoger zullen de inkomsten zijn. Kwalificatie voor de halve finales levert 12 miljoen euro op en een plek in de finale is goed voor 15 miljoen euro. Bij de eindzege van het toernooi keert de UEFA een bonus van 4 miljoen euro uit. De winnaar van de Champions League plaatst zich automatisch voor de Europese Super Cup, goed voor een bonus van 3,5 miljoen euro. De winnaar van de Super Cup krijgt 1 miljoen euro.