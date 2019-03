Real en Zidane op laatste moment afgetroefd door uitgekiende strategie PSG

Real Madrid was in de zomer van 2017 heel dicht bij de komst van Kylian Mbappé. Luis Ferrer, onderdeel van de technische leiding van Paris Saint-Germain, legt in gesprek met Infobae uit dat de Franse topclub heel veel tijd en energie in de komst van de jongeling stak om te proberen de Koninklijke de loef af te steken.

“We hebben dubbel zoveel werk verricht als Real Madrid”, vertelt Ferrer. “We gingen naar zijn huis, spraken met degenen die dicht bij hem stonden en lieten hem ons project zien. We hebben veel moeten doen om aan te tonen dat we hem écht wilden hebben. Gelukkig geloofde Kylian in ons, waardoor we de deal alsnog konden sluiten.”

“Omdat Zinédine Zidane en Real belden, en omdat ze twee keer op rij de Champions League hadden gewonnen, was het lastig om overtuigd te zijn dat we Kylian wel zouden binnenhengelen. We hebben alles gedaan wat je maar kunt bedenken om hem en zijn familie over te halen.” De top van PSG was bereid de handdoek in de ring te gooien, tot één langdurig onderhoud in de avond.

“De volgende ochtend nam ik het vliegtuig om te ontbijten met zijn familie. We moesten hem overtuigen van het feit dat het niet het juiste moment was om Frankrijk te verlaten. Dat was het belangrijkste punt dat we op tafel brachten. Laat het hier zien. Daarna heb je tijd genoeg om het als buitenlander ergens anders te proberen", aldus Ferrer over de transfer van Mbappé.