‘Bange’ Ronald Koeman begrijpt niets van tendens rond Ajax

Ajax neemt het dinsdagavond op tegen Real Madrid in de Champions League en de Amsterdammers moeten een 1-2 nederlaag zien goed te maken in het Santiago Bernabéu om door te stoten naar de kwartfinale. Door de nederlagen van Real tegen Barcelona koesteren veel mensen hoop dat Ajax kan stunten in Madrid, maar Ronald Koeman weigert mee te gaan in het enthousiasme.

“Ik ben aan de ene kant een beetje bang'', zegt de bondscoach van het Nederlands elftal in een video die is verspreid door de KNVB. Koeman predikt realisme over de return in het miljardenbal. “Ik vind iedereen maar overenthousiast. We zullen Real Madrid in eigen huis wel even gaan verslaan, want Ajax is geweldig en Madrid helemaal niks, hoor ik dan.”

“Ze hebben afgelopen week twee keer verloren van Barcelona, maar volgens mij is Ajax nog net geen Barcelona. Daar speelt een speler die helaas niet in Nederland speelt en die wij ook niet kunnen oproepen, Lionel Messi. Ik moet het allemaal nog maar zien, ook gezien het resultaat in Amsterdam. Het werd daar 1-2, geen 2-1. Ik zou heel voorzichtig zijn."

“Het zou al geweldig zijn als het tot het einde een echte wedstrijd blijft, met kansen voor Ajax om eventueel door te komen. Laten we daarop hopen. Voor onze jongens die bij Ajax spelen is dit weer een meetmoment. Geweldig voor ze om op dit podium tegen Real Madrid te spelen”, aldus Koeman. Ajax moet minimaal twee keer scoren tegen Real om kans te maken op de volgende ronde.