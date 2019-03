Weinig verrassingen in naderende voorselectie van Nederlands elftal

Ronald Koeman heeft weinig verrassingen in petto voor de komende interlandperiode. De bondscoach van het Nederlands elftal brengt woensdag zijn voorselectie naar buiten voor de start van de EK-kwalificatie, eind deze maand tegen Wit-Rusland en Duitsland.

Koeman onthulde alvast dat daar amper verrassingen in zullen zitten. “De selectie zal grotendeels, zo niet geheel, in lijn zijn met zoals die afgelopen jaar was”, zegt Koeman in een video van de KNVB. Veel tijd om het Nederlands elftal voor te bereiden op de eerste interlands van 2019 heeft Koeman niet. “We komen op maandag 18 maart bij elkaar, op donderdag spelen we tegen Wit-Rusland en na de wedstrijd op zondagavond tegen Duitsland gaat iedereen weer weg”, blikt de bondscoach vooruit.

“Daarom is het prettig dat we een redelijk vaste groep hebben, we weten inmiddels van elkaar hoe we willen werken”, vervolgt Koeman. Iedereen kent zijn taak, de manier van spelen is bekend. Dan voorzie ik minder aanpassing na zo’n lange tijd dan wanneer je wel een aantal wisselingen hebt.”

Na de plaatsing voor de finaleronde van de Nations League begint Koeman nu aan zijn echte doel: kwalificatie voor het EK van volgend jaar zomer. "In de voorgaande wedstrijden, tegen Frankrijk, Duitsland, België, Portugal en Engeland, waren we steeds de underdog. Tegen Wit-Rusland wordt het de eerste of hooguit de tweede keer dat we zwaar favoriet zijn. Iedereen verwacht nu een makkelijke overwinning. Daar moeten we klaar voor zijn.’’

Koeman heeft de Oranje-internationals de voorbije maanden vanzelfsprekend intensief gevolgd. “Het gevoel is nog steeds goed, maar we moeten wel beseffen dat we hard moeten blijven werken.”