PSV houdt rijzende ster Ihattaren aan boord: ‘We mogen trots op hem zijn’

Mohammed Ihattaren heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij PSV, zo melden de Eindhovenaren via de officiële kanalen. De aanvallende middenvelder, die bezig is aan zijn grote doorbraak bij de koploper van de Eredivisie en nog geen jaar geleden zijn eerste profcontract tekende, heeft zichzelf tot medio 2022 verbonden aan de club waar hij zijn opleiding genoot.

“Dit is een heel mooi moment voor mij”, reageert het inmiddels zeventienjarige toptalent opgetogen. Ihattaren werd eind januari tegen FC Groningen op zestienjarige leeftijd een van de jongste debutanten uit de clubgeschiedenis en sindsdien komt er veel op hem af: “Maar ik ga altijd volle bak. Druk of geen druk. Ik ben vooral bezig met voetbal en daarin is mijn familie erg belangrijk.”

“Ik zal hard moeten blijven trainen, hoop natuurlijk op veel speelminuten en ga er alles aan doen zo snel mogelijk een plekje in de kleedkamer van het eerste te verdienen. Het grootste doel voor nu is kampioen worden”, gaat hij verder. Technisch manager John de Jong is eveneens opgetogen met het nieuws: “Dit is een prachtig moment voor de PSV-familie.”

“Van de jeugdopleiding tot het eerste elftal, we mogen allemaal trots zijn op de manier waarop hij zich manifesteert. Mo ontwikkelt zich zeer voorspoedig en daar hoort een nieuw contract bij. We hopen dat we nog lang van hem mogen genieten”, vertelt hij. Ihattaren werd de afgelopen maanden in verband gebracht met clubs als Barcelona, Chelsea en RB Leipzig, maar lijkt de komende jaren in het Philips Stadion actief te blijven.