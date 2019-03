Wanneer is de loting voor de kwartfinales van de Champions League?

Ajax is er op wonderbaarlijke wijze in geslaagd de kwartfinales van de Champions League te bereiken. In de achtse finales was de ploeg van trainer Erik ten Hag over twee duels te sterk voor titelverdediger Real Madrid. Net als Tottenham Hotspur zijn de Amsterdammers zeker van een plek bij de laatste acht. Deze en volgende week wordt bekend welke andere clubs zich bij hen voegen.

Wanneer is de loting voor de kwartfinales?

De loting voor de kwartfinales van de Champions League vindt plaats op vrijdag 15 maart om 12.00 uur. De loting wordt verricht in het Zwitserse Nyon, op het hoofdkantoor van de UEFA. Vertegenwoordigers van de acht overgebleven clubs zullen aanwezig zijn bij de loting. Twee dagen eerder worden de laatste twee wedstrijden in de achtste finales afgewerkt. Na de loting voor de kwartfinales wordt ook bekend hoe de halve finales eruit kunnen komen te zien.

Geplaatste clubs

In tegenstelling tot de loting van de achtste finales, zijn er bij de loting voor de kwartfinales geen clubs met een geplaatste status waardoor minder sterke tegenstanders gemeden kunnen worden. Daarnaast zijn er ook geen restricties, waardoor alle clubs tegen elkaar kunnen komen te spelen. Dat betekent dat krakers als El Clásico en Der Klassiker mogelijk zijn in de kwartfinale. Op 15 maart worden de laatste achtste finales gespeeld en zijn de acht deelnemers bekend.





TEAMS GEPLAATST VOOR KWARTFINALES AJAX Tottenham Hotspur Olympique Lyon of Barcelona Schalke 04 of Manchester City AS Roma of FC Porto Manchester United of Paris Saint-Germain Liverpool of Bayern München Atlético Madrid of Juventus

Volg de loting live

Op de officiële website van de UEFA wordt de loting uitgezonden en deze zal te volgen zijn via een live-stream. De loting op 15 maart is in Nederland bij Eurosport te zien op televisie.

De loting is op 15 maart ook te volgen via een liveblog op Voetbalzone.

Wanneer zijn de kwartfinales?

De kwartfinales van de Champions League worden afgewerkt in april. Clubs hebben derhalve ongeveer een maand de tijd om zich optimaal voor te bereiden.

De heenwedstrijden staan op het programma voor 9 en 10 april. De returns vinden een week later plaats, op 16 en 17 april.

De weg naar de finale

De knock-outfase van de Champions League begon in februari en eindigt in maart. In april gaat het miljardenbal verder met de kwartfinales. De halve finales worden eind april en begin mei gespeeld. De finale in het Wanda Metropolitano in Madrid staat voor 1 juni op het programma.

Achtste finales: 12/13/19/20 februari & 5/6/12/13 maart

Kwartfinales: 9/10 & 16/17 april

Halve finales: 30 april/1 mei & 7/8 mei

Finale: 1 juni