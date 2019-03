Löw gaat verder zonder routiniers Boateng, Hummels en Müller

Joachim Löw zal in de toekomst geen beroep meer doen op Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller. De Duitse bondscoach wil dit jaar een nieuwe weg inslaan en Löw, assistent-bondscoach Marcus Sorg en teammanager Oliver Bierhoff zijn dinsdag naar Beieren afgereisd om de drie spelers van Bayern München het nieuws mede te delen.

“2019 wordt het jaar van een nieuwe start voor de Duitse nationale ploeg. We willen doorgaan met de omwenteling die we aan het einde van het afgelopen jaar ingezet hebben”, legt Löw zijn beslissing uit aan BILD. “Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller zullen niet langer geselecteerd worden voor het nationale team. Het was belangrijk dat ik de spelers en de managers bij Bayern München vandaag persoonlijk mijn plannen heb meegedeeld.”

“Het zijn alle drie nog steeds spelers van wereldklasse die bij hun clubs op de voorgrond staan en een garantie op succes zijn. Het zijn grote spelers, die een grote periode bij de nationale ploeg vertegenwoordigen. Ze hebben ontelbare jaren voor Duitsland gespeeld. Ik dank Mats, Jérôme en Thomas voor de vele buitengewone en unieke jaren die we samen hebben meegemaakt. Het is nu echter belangrijk voor de nationale ploeg om een koers richting de toekomst uit te zetten.”

“We willen het team een nieuw gezicht geven en ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste stap is. In het jaar waarin we ons moeten kwalificeren voor het EK van 2020, zenden we een duidelijk vernieuwingssignaal uit. De jonge spelers bij de nationale ploeg krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen. Die verantwoordelijkheid moet nu genomen worden.”

De 30-jarige Boateng, 30-jarige Hummels en 29-jarige Müller waren tot nu toe goed voor respectievelijk 76, 70 en 100 interlands namens die Mannschaft. De drie stonden de afgelopen jaren steevast in de basis bij de Duitse nationale ploeg en maakten ook deel uit van de selectie die in 2014 wereldkampioen werd in Brazilië.

Duitsland kende vorig jaar echter een dramatisch verlopen WK in Rusland, terwijl het ook degradeerde uit een Nations League-groep met Frankrijk en Nederland. De drie routiniers waren in de media en onder de supporters vaak de kop van jut vanwege de slechte prestaties en Löw lijkt het drietal van der Rekordmeister eveneens als een belangrijke oorzaak van de tegenvallende prestaties te zien. De beslissing van de keuzeheer betekent bovendien dat het trio 24 maart niet van de partij zal zijn als Duitsland het in de EK-kwalificatie in de Johan Cruijff ArenA opneemt tegen Oranje.