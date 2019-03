Manchester United zwaar gehavend naar Parijs voor return tegen PSG

Manchester United is dinsdag met een gehavende selectie afgereisd naar Parijs voor de return in de achtste finales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Mede door de absentie van Anthony Martial, Jesse Lingard en Ander Herrera zit het Nederlandse talent Tahith Chong bij de selectie voor het duel van woensdagavond. PSG verdedigt voor eigen publiek een 2-0 voorsprong.

De negentienjarige Chong maakte afgelopen zaterdag al zijn debuut in de Premier League. Vlak voor tijd kwam hij tegen Southampton binnen de lijnen als vervanger van Marcus Rashford. De ex-jeugdspeler van Feyenoord mag woensdag hopen op zijn debuut in de Champions League. Chong is niet het enige talent dat door manager One Gunnar Solskjaer mee naar Parijs is genomen. Aanvaller Mason Greenwood (17) en middenvelder James Garner (17) zitten bij de selectie. Laatstgenoemde zit bij de selectie door de afwezigheid van Paul Pogba, die in de thuiswedstrijd twee keer geel kreeg.

Manchester United moet het verder doen zonder de geblesseerden Alexis Sánchez, Juan Mata, Matteo Darmian en Phil Jones. Zonder verschillende belangrijke krachten moet het team van Solskjaer in het Parc des Princes een 2-0 achterstand wegpoetsen. Drie weken geleden waren doelpunten van Presnel Kimpembe en Kylian Mbappé de Engelse topclub te machtig. Solskjaer weet dat het moeilijk wordt om de kwartfinales te bereiken, maar houdt hoop. “We hebben dit seizoen geweldig gepresteerd op vreemde bodem. We leggen ons er niet bij neer. We weten dat het niet makkelijk wordt, want PSG heeft ook op Old Trafford goed gespeeld. Het is daarom een grote uitdaging voor ons.”

Volledige selectie Manchester United voor duel met PSG: De Gea, Romero, Grant; Bailly, Dalot, Lindelöf, Rojo, Shaw, Smalling, Williams, Young; Fred, Garner, Gomes, McTominay, Pereira; Chong, Greenwood, Lukaku, Rashford.