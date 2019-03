Engelse clubs willen ex-doelwit Ajax en PSV

Arsenal is overtuigd van de kwaliteiten van Cengiz Ünder. Komende zomer gaan de Londenaren proberen de aanvaller van AS Roma naar de Premier League te halen. (Diverse Italiaanse media)

Manchester United is bereid te strijden met Paris Saint-Germain om Jadon Sancho. Borussia Dortmund gaat daarom mogelijk meer dan honderd miljoen euro ontvangen bij een verkoop van de jonge buitenspeler. (The Telegraph)

Gareth Bale gaat komende zomer niet naar de Premier League verkassen. Geïnteresseerde clubs als Manchester United, Tottenham Hotspur en Chelsea kunnen het geëiste salaris van de aanvaller van Real Madrid niet ophoesten. (The Sun)