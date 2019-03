Miljoenenaankoop PSV ‘enorm gefrustreerd’: ‘Er zit echter niets anders op’

Maximiliano Romero baalt stevig van zijn nieuwe blessure. De Argentijnse aanvaller, die vorig jaar voor ruim tien miljoen euro door PSV werd overgenomen van Vélez Sarsfield, heeft tijdens de wedstrijd tegen Helmond Sport een knieblessure opgelopen. "Ontzettend balen, want het is natuurlijk niet voor het eerst dat ik moet toekijken", zegt Romero op de site van PSV.

De Telegraaf meldde maandag dat er sprake zal zijn van een absentie van zes weken, terwijl Voetbal International schreef over 'zeker enkele weken'. De aanvaller zelf weet niet hoeveel weken hij dit keer moet revalideren. “Mijn revalidatie begint vandaag. Het is lastig om aan te geven hoe lang het zal duren. Ik focus me daarom op mijn herstel, niet op een datum."

Na vele blessures in zijn eerste contractjaar bij de Eindhovenaren, reisde Romero in januari topfit naar Chili voor deelname aan de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen Onder-20. Niet lang na zijn terugkeer in Nederland raakte hij weer geblesseerd. "Het is gewoon domme pech. Het frustreert me enorm dat ik niet kan laten zien wat ik kan."

“Er zit echter niets anders op dan opnieuw zo goed en zo snel mogelijk proberen te herstellen”, besluit Romero. De miljoenenaankoop, die nog tot medio 2023 vastligt in Eindhoven, werd in de tweede seizoenshelft van 2017/18 eerst een halfjaar gehuurd door PSV, maar liep vrijwel direct een bovenbeenblessure op. Later kwam daar ook een enkelkwetsuur bij.