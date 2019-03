Frenkie de Jong: ‘De honger naar een prijs is groter dan normaal’

Frenkie de Jong wil komende zomer afscheid nemen met de landstitel op zak. De aankoop van Barcelona beseft dat Ajax over ‘misschien wel de beste selectie van de laatste jaren’ beschikt en zou zichzelf voor zijn ‘kop slaan’ als het kampioenschap niet wordt behaald. Met nog een wedstrijd in te halen bedraagt de achterstand op koploper PSV vijf punten en heeft Ajax alles nog in eigen hand.

In gesprek met De Telegraaf benadrukt De Jong dat het voor hem en zijn ploeggenoten dit seizoen moet gebeuren. “We beseffen dat we een heel goed team hebben”, aldus de Oranje-international, die met Ajax nog in de race is voor drie prijzen. “Als ik mag kiezen, win ik natuurlijk het liefst de Champions League”, klinkt het. “Maar die prijs is misschien wel het meest onrealistisch. Dus ik denk dat voor iedereen binnen Ajax het kampioenschap wel het belangrijkste is.”

Dit seizoen werden vele miljoenen neergeteld voor spelers als Daley Blind, Dusan Tadic, Zakaria Labyad en Lisandro Magallan. Mede om die reden is het kampioenschap volgens De Jong dit seizoen een must. “We hebben heel veel punten gehaald. Maar PSV pakt er tot op heden meer. Ondanks die grote concurrentie moeten we kampioen worden. Zeker! Maar als we 89 punten halen en tweede worden, zou ik het geen schande willen noemen. Ja, dan zou ik mezelf inderdaad wel voor mijn kop slaan.”

De Jong maakt komende zomer de overstap naar Barcelona en hij hoopt de deur bij Ajax achter zich dicht te trekken met een kampioenschap. “Ik vertrek na dit seizoen bij Ajax en de kans is groot dat er meer spelers weggaan”, weet De Jong. “De honger naar een prijs is dit jaar nog groter dan normaal, omdat het onze laatste kans is en het al een tijd geleden is dat Ajax kampioen was. Voor veel jongens en mij zou het ook de eerste prijs zijn en iedereen hunkert daarnaar. We hebben het vaak over het kampioenschap. We voelen dat het kan en we moeten ervoor zorgen dat het gebeurt.”