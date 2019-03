Perez tipt Hjulmand bij Feyenoord: ‘Deze trainer heeft dat ook’

In de zoektocht naar een nieuwe trainer is Feyenoord volgens diverse media uitgekomen bij Jaap Stam, maar Kenneth Perez hoopt dat de Rotterdammers Kasper Hjulmand in huis halen als opvolger van Giovanni van Bronckhorst. “Dat was de trainer die Anderlecht heel graag wilde hebben”, aldus de Deen over de 46-jarige trainer van FC Nordsjaelland.

Bij het programma Natafelen op FOX Sports laat Perez doorschemeren dat hij technisch directeur Martin van Geel, die hij kent vanuit hun gezamenlijke tijd bij Ajax, misschien zelfs wel getipt heeft over Hjulmand. “Dat zou zomaar kunnen”, aldus Perez. De oud-voetballer denkt dat zijn landgenoot geschikt is voor Feyenoord. “Omdat ik denk dat Feyenoord behoefte heeft aan een trainer die iets anders doet dan een andere trainer. Zijn ploegen spelen aanvallend, zetten druk op de bal en bestaan uit fitte spelers die negentig minuten gas kunnen geven. Deze trainer heeft dat ook. Hij werkt bij Nordsjaelland altijd met jeugdspelers. Hij werd bij Mainz ontslagen omdat hij geen concessies wilde doen aan zijn speelstijl nadat ze in degradatienood kwamen.”

Ondanks het advies van Perez lijkt het erop dat Stam volgend seizoen trainer is van Feyenoord. Het Algemeen Dagblad schrijft dinsdag dat de trainer van PEC Zwolle geen clausule in zijn contract heeft staan, maar dat er een mondelijke afspraak is dat de club meewerkt aan een vertrek wanneer hij een stap omhoog kan maken. Eind vorig jaar zette de ex-trainer van onder meer Reading zijn handtekening onder een contract tot medio 2020 in Zwolle. Behalve Stam lijkt PEC Zwolle ook afscheid te moeten nemen van assistent-trainer Saïd Bakkati, met wie de hoofdtrainer eerder al samenwerkte bij Reading en Jong Ajax.