Marc Overmars: ‘Wat hij per jaar verdient, verdient bij ons heel Ajax’

Marc Overmars kijkt altijd met gemengde gevoelens terug op zijn tijd bij Barcelona. De directeur spelersbeleid van Ajax speelde weliswaar voor een van de mooiste clubs ter wereld, maar werd ook geteisterd door blessureleed. Hoewel hij naderhand nog enige tijd voor Go Ahead Eagles uitkwam, zette hij in 2004 formeel een punt achter zijn loopbaan. Hij zag ook af van zijn salaris van zijn nog een jaar doorlopende contract; een bedrag waar hij echter contractueel recht op had.

“In de gesprekken met Barcelona over Frenkie de Jong werd mij verteld dat slechts twee spelers dat in de geschiedenis van Barcelona hadden gedaan: Carles Puyol en ik”, vertelt Overmars dinsdag in gesprek met AS. “Ik was van mening dat Barcelona ontzettend veel geld voor mij had betaald en dat het een moeilijke tijd was. Ik vind dat je geen geld kan verdienen met niks doen... En daarom zag ik af van dat salaris.”

Geld is nu niet langer een probleem voor de topclubs in Europa, zo ondervond Overmars in de loop der jaren. Hij zag Braziliaanse talenten als Vinicius en Rodrygo voor ieder 45 miljoen euro naar Real Madrid vertrekken. “De wereld is wat betreft jonge voetballers ontzettend veranderd. Je moet sneller zijn dan andere clubs. Scouten, overtuigen en aantrekken. Bam!” Nederlandse clubs hebben doorgaans een traditionele structuur, met onder meer een technisch directeur in het organigram. Bij Real Madrid heeft men alleen José Ángel Sánchez als algemeen directeur en dat verbaast Overmars.

“Ik vind het belangrijk dat een club over een technisch directeur beschikt. Toen De Jong zestien jaar was, ging ik naar zijn huis om met zijn familie te praten. Ze zagen dat de grote baas zich om de jongen bekommerde”, geeft Overmars aan. “Kasper Dolberg was zeventien jaar toen ik naar Denemarken vloog. Je bouwt een vertrouwensband op. En de organisatie van een club is ook belangrijk. Rondom mijn kantoor heb je ook de kantoren van de hoofdtrainer, van Jong Ajax, van de hoofd scouting...”

Geld speelt vaak een doorslaggevende rol als het aankomt op het binnenhalen van een speler. “Kijk, ik heb een spelersbudget van 28 miljoen euro. Dat is voor het eerste elftal, voor het tweede elftal en voor de jeugd. Hoeveel is dat van Real Madrid? 630 miljoen euro? Hoe kunnen we daartegen opboksen?”, vraagt Overmars zich openlijk af. “We hebben wellicht twee of drie spelers die iets meer dan de rest verdienen. Maar mijn budget is relatief klein. Is dat wat Gareth Bale bijna verdient per jaar? Ja, wellicht het dubbele. Wat hij verdient per jaar, verdient bij ons heel Ajax.”

Bale is bij Real Madrid bovendien niet altijd van een basisplaats verzekerd. “Klopt. Maar daarom moeten we ons ook niet gek laten maken. Onze kansen om Real Madrid in de Champions League te elimineren, zijn klein, het draait niet alleen om geld, maar... We zijn van de Europa League naar de Champions League gegaan, het allerhoogste. De mensen vergeten af en toe dat Nederland maar een klein land is.”