Juventus gaat weer winkelen bij Real Madrid

Adrien Rabiot is gewild. De entourage van de bijna transfervrije middenvelder van Paris Saint-Germain praat met Manchester City, Liverpool en Tottenham Hotspur over een eventueel dienstverband. (Paris United)

Marc Cucurella staat niet alleen in de belangstelling van enkele Duitse clubs, zoals Borussia Dortmund. Ook AC Milan aast op de linksback, die momenteel door Barcelona is verhuurd aan Eibar. (Mundo Deportivo)

De Italiaanse topclub heeft zich in Spanje gemeld in een poging om de zomerse komst van Marco Asensio te realiseren.

AS Roma is niet helemaal overtuigd van Robin Olsen. De Italiaanse club richt zijn pijlen daarom onder anderen op Alessio Cragno, de doelman van Cagliari die ook op de radar staat van Internazionale. (Diverse Italiaanse media)